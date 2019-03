Mladá Boleslav /FOTOGALERIE/ - Tereza Hašlarová je nadějná mladoboleslavská krasobruslařka, která září, přestože má astma. Z Mistrovství České republiky v krasobruslení v Českém Těšíně přivezla bronz.

„Je astmatik, ale udržela třetí místo. Jako jedna z mála je pravotočivá, skáče doprava, většina holek skáče doleva. Je v projektu Talentované mládeže. Jelikož jí v létě bude patnáct let, měla by přejít do Sportovního centra mládeže. Pokud to klapne,“ uvedla její maminka Martina.