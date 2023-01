Úvod zápasu se nesl ve znamení mezisváteční pauzy, ve hře bylo hodně chyb, domácí se dostali do tříbodového vedení. Závěr setu svěřenci hostujícího trenéra Zacha zvládli: 25:21 pro Jihostroj.

Také druhý set začal hodně vyrovnaně. Oba celky se tahaly bod po bodu, domácím se podařilo strhnou vedení na svoji stranu: 4:3. V průběhu tohoto dějství došla trenéru Zachovi trpělivost s nepřesnými nahrávkami Argentince Girauda. Vystřídal ho a Piskáček hru oživil, přesto domácí vedli 22:18 a výhru v setu ubránili: 25:21 pro Benátky.

Ve třetím setu hosté z jihu Čech postupně získávali převahu. Set vyhráli 25:18. Jenže v pokračování se domácí nečekaně dostali znovu do vedení, proti svému bývalému klubu se rozehrál Křesťan a body přibývaly rychleji na straně Benátek. Vedení domácích 15:8 vypadalo pro favorita hrozivě. Univerzál van Schie esem snížil na 15:11. V koncovce Filip Křesťan soupeře trápil: 21:16. Set vyhrály Benátky 25:21.

Kosmonosy si znovu zahrají zimní turnaj, Benátky v Brandýse střídají Horky

Naposledy se strany otáčely za stavu 8:5 pro České Budějovice. Rozhodující tie break skončil 15:9 pro Jihostroj.

"Rozhodlo pár chyb. Jihostroj nás ze začátku tiebreaku zatlačil kvalitním servisem a my jsme to nedokázali odstartovat,“ řekl po utkání kapitán Benátek Filip Křesťan, podle kterého tým v duchu rozdílné bilance doma a venku předvedl jeden z lepších výkonů. "Doma hrajeme suprově. Je to asi nějaká daň toho složeného týmu, který se stále nějak tvaruje. Já bych si přál, aby se i další zápasy odehrály alespoň v takovémto tempu."

Trenéru Aleši Dittrichovi chyběl pouze lepší výsledek. „Já jsem spokojen s předvedenou hrou. Samozřejmě ne s výsledkem, protože jsme prohráli. Když budeme hrát takto jako dnes, tak si myslím, že nebudeme mít problémy.“

Další extraligový zápas čeká jedenácté Benátky až za dva týdny, 21. ledna doma vyzvou pražské Lvy.

Benátky n. Jizerou – Jihostroj Č. Budějovice 2:3

Sety: -21, 21, -18, 21, -9. Nejvíce bodů: Křesťan 26, Pokopec 16, Hudák - van Schie 25, Stoilovic 16, Polák 13. Esa: 3:5. Bloky: 4:14. Chyby: 26:34. Rozhodčí: Buchar – Nedbálek. Diváci: 350. Benátky: Durski, Pokopec, Švandrlík, Křesťan, Koranda, Hudák, libera Kotek, Fikar (Kratochvíl, Dergunov).