„Asi mi to tady sedí. V lednu jsem tu vyhrál titul, teď slavím první letošní vítězství. Bylo těžké si dneska na suché a rychlé trati vytvořit sebemenší náskok, protože se jezdilo hodně v háku. Rozhodlo se v posledním okruhu, hned v nájezdu do terénu. Zrychlil jsem si a snažil se udržet svoje tempo až do cíle,“ řekl po dojezdu serveru cyklokros.cz vítěz závodu.

„Nechtěl jsem to hned po startu moc přepálit, proto jsem si jel neustále svoje konstatntí tempo. Dvě kola před koncem jsem to zkusil a Honza odpadl. V samotném závěru jsem už na Boryho neměl. Svěťák v Bernu nepojedu, dám si trochu odpočinku a potrénuji,“ komentoval druhý Tomáš Paprstka.

Třetí Jan Nesvadba dodal: „Hned od startu jsem vypálil. Myslel jsem si, že budu mít jako minulý týden. Jenže bohužel, trošku jsem se dneska trápil. Bylo těžké, ale dopadlo to stejně jak na mistrovství republiky. Jsem docela spokojený, protože jsem se vyhnul technickým problémům. Dnes to bylo o výkonnosti, kluci byli dobře připraveni.“

Závod žen vyhrála také favoritka – Pavla Havlíková: „Neměla jsem žádnou taktiku. Ale kdybych si to takhle chtěla vymyslet, tak by to asi tak vypadalo. Byl to ideální průběh. Jet si svoje tempo, které si hlídáte až do cíle. Jsem za vítěztsví hrozně ráda, dneska jsem to nečekala. Myslela jsem, že pojedu s holkama aspoň do poloviny závodu pohromadě. Pojedu na svěťák do Bernu, chci uspět co nejlépe.“

Druhé místo obsadila za vítěznou Havlíkovou Rakušanka Nadja Heigl, třetí místo pak brala Karla Štěpánová.