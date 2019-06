Obdivuhodný kousek se podařil organizátorům charitativního florbalového turnaje v Benátkách nad Jizerou. Za dva dny totiž, při třináctém ročníku akce, vybral tým v čele s Pavlem Petrem částku 255 300 korun. Je určena pro šestiletého Tadeáška Dragouna z Kosmonos. Chlapeček je po dětské obrně a vybrané peníze mu pomohou s další léčbou a rehabilitací.

Do dvoudenního klání se zapojilo celkem šestnáct týmů. „První den, kdy turnaj otevřeli společně benátecký starosta Karel Bendl a první československý kosmonaut Vladimír Remek, to byl například výběr biatlonistů v čele s Michalem Krčmářem, hokejisté Sparty, výběr osobností Real Top Praha s hercem Jakubem Štáfkem, fotbalistou Markem Matějovským nebo hokejisty Radimem a Davidem Vrbatovými, Václavem Pletkou a Vojtěchem Mozíkem. Druhý den to byli hokejisté Mladé Boleslavi a Liberce nebo výběr skokanů na lyžích a sdruženářů,“ vypočítává Pavel Petr. Výsledná vybraná částka i jeho zaskočila. „Opravdu jsem nečekal takovou sumu. Poslední tři roky jsme vždy dokázali překonat dvouset tisícovou hranici. A pokaždé si říkám, že už dál se dostat nemůžeme. A vidíte – zase jsme vybrané finance posunuli dál.“

A ještě jedna věc hlavního organizátora těšila. Možná víc, než samotné peníze, které se vybraly. „Malý Tadeášek s námi po celé dva dny běhal po palubovce. A během turnaje rozdával úsměvy na všechny strany. To nám všem dodávalo energii. Byla to zároveň pro mě ta největší odměna,“ dodal po třináctém ročníku charitativního florbalu Pavel Petr.

V pátečním turnaji obhajoval loňské zlato také florbalový tým Boleslavského deníku. Jeho výsledky však agentury dosud raději nepřinesly…