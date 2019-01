Mladá Boleslav - Mistři Evropy a mistři České republiky v rally – to je obsazení továrního týmu Škoda Motorsport na předposlední soutěži letošního IRC – Rally San Remo.

Tovární jezdec Jan Kopecký. | Foto: Deník/ Hana Hlavová

Juho Hänninen s Mikko Markkulou jako evropští šampioni a Jan Kopecký s Pavlem Dreslerem s titulem českých mistrů startují na 54. ročníku legendární asfaltové soutěže. Škoda jde do finiše IRC na vedoucí pozici v hodnocení značek IRC.



Juho Hänninen, který jako jediný pilot na světě zkompletoval letos tituly IRC, mistra světa (SWRC) a mistra Evropy (ERC), před italskou soutěží říká: „San Remo je nádherná soutěž, jedna z nejstarších a nejznámějších. Jde současně o rally, kde je úroveň domácích pilotů nejvyšší v celé IRC. Budeme to mít těžké, ale chceme pro značku Škoda získat co nejvíce bodů."



Jan Kopecký, který letos dominoval českému mistrovství a vyhrál dvě soutěže IRC, doplňuje: „San Remo je technická soutěž se spoustou zatáček, kde se neustále mění rytmus. Rovněž rychlostní zkoušky jsou poměrně dlouhé, klade to vysoké nároky na koncentraci. Rádi bychom zde uspěli, je to pro nás velká výzva."



Rally San Remo je předposlední soutěží šampionátu IRC a čítá deset rychlostních zkoušek o celkové délce 204 kilometrů. Vyniká v nich zejména poslední noční zkouška páteční etapy, která měří 44 kilometrů a je tak nejdelší ze všech erzet celého IRC.

Škoda je v sezoně 2012 velmi úspěšná a jde do finiše s vidinou zisku „triple". Po zisku evropského titulu (Juho Hänninen / Mikko Markkula) a titulu českých šampionů (Jan Kopecký / Pavel Dresler) má momentálně nejlepší vyhlídky na zisk titulu rovněž v šampionátu IRC. V hodnocení značek drží Škodovka vedoucí pozici a v hodnocení jezdců je Andreas Mikkelsen z týmu Škoda UK Motorsport taktéž ve vedení.