Jel se tu světový šampionát a mladoboleslavský Ivar CS Author Team měl v reprezentačním týmu trojnásobné zastoupení. Juniorku Kristýnu Zemanovou, ve „třiadvacítkách“ bojoval Tomáš Ježek a pak juniora Matěje Stránského. Právě Matěj doslova na trati zářil a veze si ze šampionátu 15. místo!

V Dübendorfu čekala na závodníky těžká blátivá trať. Matěj startoval až z páté řady, neměl to tedy od prvních metrů vůbec jednoduché. Jenže jeho výkon doslova gradoval a Matěj se dral kupředu.

Za mistrem světa zaostal 2 minuty a 17 vteřin, od medaile ho dělila minuta a 39 vteřin. Místo před ním dojel nejlepší Čech Zatloukal, na toho Matěj ztratil v cíli 16 vteřin.

Doslova superlativy nešetřil na adresu Matěje Stránského jindy v přehnaném chválení opatrný Václav Ježek, hlavní trenér mládežnických jezdců v boleslavském Ivar CS Author Teamu. „Opravdu musím použít ta nejostřejší slova chvály. Matěj zajel fantastický závod! Byl to jeho nejlepší závod v sezoně, svoji formu dokázal prodat právě v tom nejdůležitějším startu – na mistrovství světa. Patnácté místo jako takzvaný prvoročák, tedy startující prvním rokem v juniorské kategorii, to je nevídaný výkon. Matěj zajel jako jeden z mála závodníků na světovém šampionátu lépe než většinou jezdí. Prostě v případě výkonu Matěje netřeba šetřit superlativy,“ chválil trenér Ježek.

Matěj Stránský závod popsal následovně: „Před startem jsem byl dost nervózní, ale hned jak jsem se postavil na start, tak to ze mě všechno spadlo. Podařilo se mi dobře odstartovat a na konci prvního kola jsem byl na hranici dvacátého místa. V tu chvíli jsem si uvědomil, že dneska mám na to být do patnáctky. Když jsem pak projel cílem na patnáctém místě, byl jsem hrozně rád, protože jsem překvapil sám sebe a splnil si svůj cíl.“

Juniorka Kristýna Zemanová při svém prvním startu na světovém šampionátu odvedla slušný výsledek a dojela na 33. místě. „Pro Kristýnu byl už úspěch, že se probojovala do reprezentace. Před tím byla hodně nemocná a v kategorii startovala také prvním rokem, takže je to obrovská zkušenost. Její umístění nepovažuji ani za dobré, ani za špatné, prostě slušný výsledek,“ podotkl trenér Ježek.

Trenérův syn Tomáš Ježek startoval v mužské kategorii U23. Jeho výkon a umístění na 45. místě hodnotil manažer týmu Josef Hladík: „V podstatě jsme rádi že se Tomáš na šampionát probojoval. Trať byla natolik těžká, že prostě na lepší výsledek nebylo. I tak ale je to pro Tomáše obrovská zkušenost. Navíc, když si vědomím, že tři závodníci z našeho oddílu startovali na šampionátu, považuji to za skvělý úspěch ať už skončili na jakémkoliv místě. Samozřejmě umístění Matěje je úplně ze sféry utopie. Gratuluju mu nejen já, ale všichni z oddílu i naši příznivci. Jen podotýkám, že na jejich výsledku má obrovský vliv trenér Venca Ježek,“ chválil svěřence manažer Hladík.