V posledním týdnu letošních letních prázdnin, přesněji od 25. do 30. srpna 2020, se v Mladé Boleslavi koná golfový turnaj European Young Masters.

Golf procvičí vaše svaly i mozek. | Foto: Deník / Jan Jelínek

Účastní se nejlepší evropští amatérští golfisté věkové kategorie do šestnácti let. „Bez nadsázky lze říct, že za pět let se někteří z nich prosadí mezi evropskou golfovou elitu,“ míní mladoboleslavský člen organizačního výboru European Young Masters Lukáš Chmelař.