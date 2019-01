Mladá Boleslav - Boleslav o víkendu patřila bojovému umění capoeira, špičkové výkony byly k vidění ve Škoda Muzeu

Capoeira je bojové umění, které si získává v posledních letech čím dál víc příznivců. O tom, že mezi „velmoci" v capoeiře patří mezi českými městy Mladá Boleslav, svědčí i to, že se tady už podruhé v historii konalo mistrovství Evropy.



ČEZ European Championship and Festival of Capoeira, jak zněl oficiální název, patřil celý víkend. Ovšem to nejlepší z nejlepších, tedy finále, v němž se představila skutečná špička evropské capoeiry, hostilo v neděli Škoda Muzeum.

Kromě sportovců z řady měst České republiky se předvedli i zástupci z oddílů capoeiry na Slovensku, v Maďarsku, Rakousku, Polsku a Holandsku. Z poslední zmíněné země pochází i vítěz nejprestižnější kategorie A, Pilão z Rotterdamu, který ve strhujícím finále porazil domácího Karla Popoviče, hlavního organizátora mistrovství a trenéra boleslavské capoiery.

A jaké měl jen pár minut po skončení šampionátu domácí borec pocity? „Spadl mi ze srdce obrovský kámen, jsem strašně rád, že to dopadlo tak, jak to dopadlo, a všechno víceméně klaplo," svěřil se vyčerpaný Karel Popovič.

To, že sahal po zlatu, ale nakonec zůstal na stříbrné pozici, ho prý vůbec netrápí. „Fakt, že jsem skončil na druhém místě, není v tenhle moment ani trochu důležitý. Přiznám se, že moje priorita nebyla stanout na stupni vítězů, ale organizačně to zvládnout. Mnohem důležitější pro mě je, že se akce povedla, ohlasy jsou zatím jen dobré a myslím, že i ta účast nejen soutěžících, ale i diváků tady v muzeu o něčem svědčí," dodal.

Rád byl i za to, že v porotě mistrovství zasedl vzor většiny přítomných capoeiristů, Mestre Paçoca, původem Brazilec, který žije a trénuje v rakouském Klagenfurtu, ale v České republice pravidelně pořádá semináře a další akce.

Perličkou akce je nejen to, že nad ní záštitu převzal předseda poslanecké sněmovny Jan Hamáček, jehož dva synové se rovněž věnují capoeiře, ale role zdravotníka se zhostil ředitel Klaudiánovy nemocnice Luděk Kramář.

Výsledky:

KATEGORIE A

1. Pilão (Rotterdam)

2. Karel Popovič (Mladá Boleslav)

3. Tomáš Zummer (Liberec)

KATEGORIE B

1. Jan Žák (Liberec)

2. Adrian Sadowski (D. Gornicza)

3. Jan Křenek (Olomouc)

KATEGORIE C

1. Christy Richards (Rotterdam)

2. Pavel Kaucký (Milovice)

3. Pavel Holeček (Mladá Boleslav)