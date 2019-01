Nymburk - Nedávno byl k zastižení v posilovně nymburského Sportovního centra profesionální boxer Štěpán Horváth.

Třiatřicetiletý borec právě chytal vleže těžký medicinbal, což byla součást přípravy na jeden z jeho vrcholných zápasů letošního roku. Horváth už dokázal získat prestižní pás evropského šampiona WBO (World Boxing Organization) a v březnu ho čekala v Praze obhajoba. Příprava v nymburském Sportovním centru nebyla nadarmo. Sympatický borec nedal Němci Arthuru Hermannovi v ringu šanci a evropský pás šampiona WBO v lehké střední váhové kategorii (do 69 kg) vybojoval. Cenné vítězství mu otvírá cestu k boji o světový titul, což se zatím historicky povedlo jen Lukáši Konečnému.

Štěpánova sportovní kariéra začala v rodném Chomutově, kde jeho i bratra přihlásil na box otec v domnění, že by tu mohli dva „divochy" trochu zkrotit. Kluci se věnovali i spoustě dalších sportů, ale zůstali u boxu.

PROČ STOJÍ ZA TO BÝT BOXEREM

„Box mi dal do života strašně moc. Je to sport, kde se musíte postarat sám o sebe. Díky tomu nemám strach z toho, co život přinese. Je to dáno i tím, že box vyžaduje velkou disciplínu," říká Štěpán.

Rodičům, kteří se ptají, proč dávat dítě zrovna na tvrdý sport jako zápas, judo nebo box, dokáže přesvědčivě vysvětlit, že je třeba vnímat kontaktní sport také z jiného úhlu pohledu.

Třeba že to není pouze „boj", ale dochází při něm záhy k narušení takzvané osobní zóny dítěte, což mu v životě usnadní orientovat se v mezilidských vztazích, vnímat fyzický kontakt s lidmi jako přirozenou věc, která však zároveň vyžaduje přísné sebeovládání.

Obvyklou námitku většinové veřejnosti, že se při boxu mlátí soupeři do hlavy, s úsměvem vyvrací příkladem z hokeje, kde dochází k častým bitkám, ale na rozdíl od boxu nemají žádná pravidla a hráči si chtějí v emotivně vypjaté situaci opravdu ublížit.

„V boxu chceme skolit soupeře v rámci jasných pravidel. K úderům na hlavu samozřejmě dochází, ale na druhou stranu jsme na ně technicky připravení, umíme se bránit," vysvětluje Štěpán a dodává, že záleží především na trenérovi, zda své svěřence dokáže vést k vítězství, ale zároveň k respektu a pokoře.

Neodmyslitelnou součástí boxerovy úspěšné sportovní kariéry je životospráva, a tak není náhodou, že jej na soustředění v Nymburce doprovázel kondiční trenér Petr Klikoš, několikanásobný mistr České republiky, úspěšný reprezentant v řeckořímském zápase a známý vyznavač zdravého životního stylu. Pod jeho vedením si Štěpán Horváth optimálně vybalancoval svoji stravu a svůj každodenní režim, který je předpokladem špičkových výkonů. Jeho váhová kategorie představuje permanentní souboj s kilogramy, takže tím víc záleží na kvalitě a složení stravy. Nemají v ní místo například tučné pokrmy včetně české klasiky, ale ani pečivo, o alkoholu nemluvě, s občasnou výjimkou malého piva třeba po tréninku.

JE PRO MĚ ČEST TRÉNOVAT NA TYRŠÁKU

Ve Sportovním centru nebyl boxer prvně. Premiéru měl už jako patnáctiletý a dodnes si pamatuje atmosféru génia loci, která ho fascinovala. Posilovna tehdy vypadala podobně jako dnes, ale řada věcí se od té doby zlepšila včetně stravy, což Štěpán vítá. „Tohle středisko by se mělo pořád opečovávat, má ohromný náboj. Pro mě je obrovská pocta, že cvičím tady, kde trénují lidé, kteří jsou světovou špičkou ve svých sportech. To se v žádném jiném středisku v republice nemůže podařit. Spolu s dostupností všech služeb to jsou dvě věci, které dělají tohle centrum unikátním," je přesvědčený Štěpán. To, že má dojít k jeho zásadní rekonstrukci, je podle něj výborná zpráva, protože dnes, více než dřív, má smysl podporovat sportování dětí a mládeže, aby se o něco snažily, něčemu věřily, aby měly své vzory.

A co by Sportovnímu centru boxer přál? „Aby se dočkalo rekonstrukce, jakou si nepochybně zaslouží. Přiznávám, že by mě potěšilo, kdyby se při ní pamatovalo i na třeba malou, ale speciálně vybavenou tělocvičnu pro tvrdé sporty. Vždyť mají v Česku velkou tradici a z mezinárodních kolbišť vozí cenné trofeje," říká na závěr Štěpán Horváth.