Chodov/ Filip Antoš vyhrál první podnik mistrovství minikáristů

Filip Antoš si jede pro zlato v závodě v Chodově | Foto: Michal Šimůnek

V krásném prostředí Chodova u Karlových Varů se sjelo téměř 90 minikáristů k měření svých sil v 1. vrcholové závodě – LOAP mezinárodnímu mistrovství ČR.



Tento seriál závodů je mezi minikáristy nejsledovanější a o trofej mistra republiky usiluje každý.



Organizátorům se podařilo nejen připravit výborný závod, vybrat trať v příjemném prostředí, ale i zajistit skvělé počasí. Vždyť první hromobití a následné kroupy přišly až po dojetí závodu a vyhlášení výsledků.



Minikáristé se tudíž mohli plně soustředit na své výkony a nemuseli hledět vzhůru k nebi, zda právě na jejich jízdu zaprší.

Vzhledem k letošním čtyřicetinám tohoto sportu byla udělana zajímavá trofej pro nejmladšího a nejstaršího jezdce.



K dalším závodům se minikáristé sjedou již příští týden do Středních Čech. Nejprve v sobotu do Romanova u Mšena a v neděli do Strenic u Mladé Boleslavi.



Výsledky boleslavských jezdců:

Kategorie M1 – 2. F. Novosad. Kategorie M2 – 4. L. Burian. Kategorie M3 – 1. F. Antoš, 4. H. Tejkl. Kategorie M4 – 4. Kateřina Mohelská.