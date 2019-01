Pardubice/ Na Mistrovství České republiky v malé kopané skončila Joga na 5. místě

AKTUALIZOVÁNO 29.6.2008

V nedělním osmifinálovém klání se představili pouze hráči Joga Players. Postupový klíč byl již přísnější než v sobotu. Ze čtyřčlenné skupiny šly dál nejlepší dva celky.



Vstup do skupiny zvládla Joga znamenitě a připsala si první tři body za výhru 2:0 nad pražskými Hüvely. Bezbranková remíza s Bari Kopřivnice znamenala pro Jogu jistotu postupu ze skupiny. Na tom nic nezměnila ani prohra s OK Bar Antimuf Pardubice 1:4.



Zápasy Jogy v osmifinálové skupině: Hüvely Praha 2:0, Bari Kopřivnice 0:0, OK Bar Antimuf Pardubice 1:4.



V osmifinále čekal na Jogu, v turnaji do té doby neporažený, K2 team Jihlava. Boleslaváci zvládli zápas ve velkém stylu a favorita poslali domů výsledkem 3:0.



Na obrovské vlně euforie se vezoucí Joga ve čtvrtfinále dlouho vzdorovala pražským Úterním hostům. S turnajem se rozloučila až po velmi smolné porážce 1:2, když inkasovala až v závěru zápasu.



Mistrem republiky v malé kopané se nakonac stal příbramský celek Union Brdy.



Vedoucí Joga Players Lukáš Brodský neskrýval nadšení z největšího úspěchu svého mladého klubu: „Konečné 5.–8. místo na mistrovství je pro nás obrovským překvapením. Obzvlášť, když jsme měli nejmladší tým v turnaji. Smolná prohra ve čtvrtfinále trošku mrzí, přesto jsme všichni obrovsky šťastní.“

Sestava Joga Players: Jan Dobruský, Lukáš Brodský, Roman Mulač, David Šulc, Lubomír Kučera, Petr Uhřík, Marek Maňas, Martin Toman, Jan Keszeg



28.6.2008

Na Mistrovství České republiky v malé kopané byly dnes na programu základní skupiny. Ve skupině A se představil Sporting Mladá Boleslav, který jel na turnaj s postupovými ambicemi. Realita však byla odlišná a Sporting na turnaji utržil několik debaklů a po základní skupině, ve které urval tři body až v závěrečném zápase s Bookmakers Brno, se s z turnajem rozloučil.

Trenér a hráč v jedné osobě Michal Bílek neskrýval po vypadnutí svého celku zklamání: "Naším cílem byl postup ze skupiny. Bohužel, díky našim velmi špatným výkonům, byl hodně daleko. Nedařilo se nám nic. Brankářem počínaje, přes obranu a útokem konče. Je vidět, že se máme ještě hodně co uči."

Zápasy Sportingu: Akta-Rez 0:4, OK Bar Antimuf Pardubice 6:1, Colas Jihlava 0:4, Bookmakers Brno 2:0.

Druhému zástupci v mistrovství boleslavským Joga Players se vedlo o poznání lépe. Z původně pětičlenné skupiny, z niž do nedělních bojů postupovali nejlepší čtyři celky, vypadl domácí tým White Eagles Pardubice, který se do areálu PAMAKO (PArdubická MAlá KOpaná) vůbec nedostavil. Joga tak vstupovala do bojl ve skupině s vědomím jistého postupu do osmifinálové skupiny.



Ve svém prvním zápase dokázali hráči Jogy přehrát Broilers Poděšín 2:0. Ve druhém zápase narazila kosa na kámen a Joga odešla s debaklem 1:6, který jí ustědřil brněnské Bohunice 30. Bod za remízu 2:2 v posledním zápase s Ležákem Česká Skalice stačil v konečném součtu na překvapivé druhé místo a postup do nedělní fáze.

Zápasy Jogy: Brojlers Poděšín 2:0, Bohunice 30 Brno 1:6, Ležák Česká Skalice 2:2.

27.6.2008

Pardubický areál PAMAKO přivítá o nadcházejícím víkendu elitní celky malé kopané. Z regionů, kde probíhají pravidelné soutěže, se kvalifikovalo do turnaje několik nejlepších týmů. Mezi tyto regiony s pravidelnou soutěží v malé kopané Mladoboleslavsko nepatří, a tak se turnaje zúčastní přihlášené týmy z regionu - Sporting Mladá Boleslav a Joga Players.

Sporting již más Mistrovstvím republiky zkušenosti. Zúčastnil se ho před dvěma lety, ale nezkušený tým se v Jihlavě s turnajem rozloučil již v základní skupině. Letos má ale Sporting vyšší cíle, což nám potvrdil prezident klubu Michal Bílek: "Rozhodně si myslím, že postup ze skupiny je reálně v našich silách. Za ty dva roky jsme posbírali řadu zkušeností a také úspěchů." Sporting skutečně v poslední době sbíral turnajové trofeje, jako na běžícím pásů. Zlato bral na Fanklub Cupu a Kanec Cupu, na futsalovém Malibu Cupu skončil druhý až po penaltovém rozstřelu.



Joga Players je na turnaji nováčkem, ale rozhodně neí bez šance na postup.

Ze osmi pětičlenných základních skupin totiž postupují do nedělních osmifinálových skupinvždy čtyři nejlepší celky, smutnit bude jediný. Z nedělních dopoledních bojů se po obědě představí v play-off nejlepší šestnáctka, tedy nejlepší dva z každéosmifinálové skupiny.

Sporting se představí ve skupině A, kde změří síly s celky Akta-Rez, Bookmakers Brno, Colas Jihlava a s obhájcem titulu z loňského roku týmem OK Bar Antimuf.

Joga Players nastoupí ve skupině C společně s celky Ležák Česká Skalice, Bohunice 30 Brno, Macourov a domácím Mexiko Pardubice.