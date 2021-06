Rodák z Havířova řeší v těchto dnech olympijskou účast. Kladenský závod by ho mohl pod pět kruhů popostrčit. Zatím se Pavel Maslák v rankingu drží na postupovém místě, ale jak se bude sezona rozbíhat, bude se žebříček přesýpat.

„Ještě není zdaleka konec nominačního období a potřebuji se zlepšit. V rankingu mám zaznamenané i výkony z roku 2018. Doufám, že se mi je podaří smazat a nahradit lepšími,“ přál si český rekordman, který si v roce 2014 zaběhl výborné maximum 44,79 sekundy.

Pro Krska jeden z vrcholů sezony

Krátce po té se ale zranil a už se ke špičkovému výkonu nepřiblížil. Letos atlet pražské Dukly zaběhl nejlépe 46,52 na Zlaté tretře a start na třetích olympijských hrách je pro něj velkou motivací. V Kladně bude mít velice silnou konkurenci, která by ho mohla vytáhnout ke kýženému času.

Hned tři soupeři mají zaběhnuto pod 46 vteřin. Na Masláka čeká na Sletišti mimo jiné Jihoafričan Zakithi Nene, Portugalec Ricardo dos Santos a Francouz Thomas Jordier. Vedle nich se do zajímavého souboje zapojí i dvojice kladenských hvězd Matěj Krsek a Daniel Lehar.

Prvně jmenovaný byl loni díky času 46,00 dokonce českou jedničkou. „Na závod se těším, protože Sletiště je můj oblíbený stadion. Diváci na něm vždycky vytvoří výbornou atmosféru. Pro mě je to jeden z vrcholů sezony a jsem rád, že zase změřím síly s Pavlem Maslákem,“ vykládal Matěj Krsek.

Půjde o limity na Tallinn

„Bude to určitě kvalitní závod, dá se v něm zaběhnout pěkný čas, který by mi mohl pomoci překonání k limitu na červencové mistrovství Evropy do 23 let v Tallinnu,“ nadhodil jednadvacetiletý kladenský talent myšlenku ohledně splnění vypsaného kritéria o hodnotě 46,84.

Mimochodem, k jeho souboji s Maslákem došlo v předstihu už ve středu v Plzni na mítinku Atleti spolu. Na dvoustovce doběhl Maslák třetí a Krsek finišoval hned za ním.

Jeho devatenáctiletý parťák Dan Lehar z kladenské skupiny Hany Větrovcové má stejné cíle. Rád by rovněž závodil na šampionát v Tallinnu, přičemž i jeho osobní rekord je kvalitnější (46,46) než limit na ME do 23 let.

I Lehar si v Plzni zkusil dvoustovku a na Kladno hází bude dobře připravený. „Moc velké oči nemám,“ sdělil skromně. „Budu rád, když zaběhnu čas okolo 47 vteřin. S tím budu spokojený. A limit? Třeba se povede, ale uvidíme.“