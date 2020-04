Benátecký badmintonový klub získal letos v pořadí již svůj osmý titul mistra České republiky v extralize družstev, poté co Český badmintonový svaz jako platné výsledky uznal tabulku po základní části. Jak sezónu prožíval a jak ji hodnotí trenér a prezident klubu Petr Martinec?

Proběhly vůbec nějaké oslavy?

Ne, neproběhly. Poté co jsem se dozvěděl rozhodnutí svazu, jsem informoval všechny hráče a poté i naše fanoušky prostřednictvím našeho webu. Věřím, že až tahle „blbá“ doba přejde, že bude čas to alespoň malinko oslavit jak s hráči, tak s vedením klubu a fanoušky.

Obhájily jste loňský titul, takže v Benátkách panuje spokojenost?

Tak určitě, zisk mistrovského titulu byl jedním z cílů této sezóny, takže samozřejmě panuje spokojenost. Na druhou stranu jsme chtěli hrát play-off a užít si atmosféru této soutěže a případný zisk oslavit spolu s fanoušky přímo v hale. Takže pocity jsou takové zvláštní.

Připravovali jste se na play-off?

Ano, příprava hráčů nejen benáteckých, ale i zahraničních byla cílena na víkend v polovině dubna do Vinoře. I pro fanoušky mělo na řadu při play-off přijít ještě jedno zajímavé překvapení, na které bohužel nedošlo. Tak snad na začátku příští sezóny.

Myslíte, že je správné určit pořadí po základní části a mistra vyhlásit?

Každý sport to má jinak. My jsme v základní části vyhráli všech sedm zápasů, z tohoto pohledu se není asi o čem bavit a je to rozumné řešení. Ještě před oficiálním ukončením soutěže ze strany svazu probíhala emailová korespondence extraligových klubů jak dál. My a Klimkovice jsme do poslední chvíle chtěli vyřazovací boje hrát.

Váš tým celou sezónou prošel bez porážky, věřil jste od začátku v titul?

Do sezóny jsme šli s tím, že chceme bojovat o mistrovský titul tak jako každou sezónu. Věřil jsem v sílu našeho týmu, na druhou stranu jestli jsem říkal, že loňský ročník byl silný, tak letos byl ještě silnější a především Meteor Praha Radotín měl hodně silný kádr.

Který moment v sezóně byl zásadní?

Zdá se to neuvěřitelné, ale utkání prvního kola na půdě Radotína, kde jsme zvítězili 5:3 v utkání, které mělo všechny parametry play-off a oba týmy nastoupily v téměř kompletní sestavě. To bylo skvělé utkání!

Jaká byla extraliga z vašeho pohledu?

Perfektní. Je vidět pokrok v této soutěži. Všude kde jsme hráli - Český Krumlov, Meteor Praha, Klimkovice - byla skvěle připravená hala, skvěle organizačně připraveno a i dobrá divácká kulisa. Kluby do soutěže vkládají nejen finanční prostředky, ale taktéž nepřeberné množství času a příprav dobrovolníků. Jiná cesta však není, budu se opakovat. Jestliže chceme uspět mezi všemi sportovními soutěžemi v České republice, musíme jít cestou profesionalizace. Je fajn, že svaz pomalu, díky streamování zápasů a dalším aktivitám, vytváří živnou půdu pro extraligové kluby, které mají zájem se prezentovat. Jak jsem již mnohokrát říkal, je třeba součinnosti mezi svazem a extraligovými kluby. Stále si však myslím, že extraliga má velký potenciál najít generálního sponzora.

Měli jste velmi široký kádr, můžete přiblížit na kolik vyjde extraligová sezóna?

Široký kádr je třeba, sami jsme se o tom letos přesvědčili vzhledem k mnoha zraněním a nemocím našich hráčů. Podíváte li se na zahraniční ligy, každý z týmů má na soupisce zhruba 10 až 12 hráčů. Ve složení 4+2 opravdu extraligová sezóna, která trvá od října do dubna hrát nejde. Díky našim sponzorům a partnerům si můžeme dovolit mít široký kádr. Extraligová sezóna včetně plánovaného Mistrovství světa klubů nás stála zhruba devět set tisíc korun. Ale je nutno si uvědomit, že máme jedenáct hráčů pod smlouvou a třeba jen samotné ME klubů je záležitostí zhruba 200.000.

Kdo byl oporou týmu ?

Nechci hodnotit jednotlivce, všichni kdo nastoupili ať už ve více, či v méně zápasech nechali na kurtu vše a přispěli k vítězství týmu to je pro mne důležité, stejně tak jako nálada v týmu a myslím, že jsme si letošní rok všichni užili. Jsem rád, že nové tváře do týmu bezproblémově zapadly, což není vždy jednoduché.

Budou v kádru nějaké změny?

Myslím, že nějaké změny budou, ale základní kostra týmu zůstane stejná. V současné době vedu jednání s hráči ohledně příští sezóny, o případných příchodech, či odchodech budeme veřejnost informovat.

Teď vás v červnu čeká Mistrovství Evropy klubů v Polsku, jak se budete připravovat ?

Každý z hráčů má individuální plán. Uvidíme co přinesou dny příští, já osobně si myslím, že šampionát klubů bude přesunut na jiný termín. Vůbec si myslím, že mezinárodní kalendář bude hodně zajímavý. Uvidíme co vymyslí BWF, potažmo BE, ale co člověk čte ohledně uzavřených hranic tak to nejsou vůbec pěkné vyhlídky.