Trenér a elitní závodník Olympie Michal Pavlík musel sledovat závod kvůli kotníku z povzdáli, ale radost mu udělala Martina Pavlíková. Ještě šest set metrů před cílem ztrácela na vedoucí pozici elitní kategorie žen 20 sekund, ale precizní prací na klíčových závěrečných překážkách dokončila závod jako nejrychlejší ze všech 851 žen startovního pole. Na překážkách ani jednou nechybovala a zvítězila s náskokem 1:42.

„Ačkoliv zimu nemám ráda, tak jsem si Spartan v Brně moc užila. Trať byla hezká. Petra Janigová (skončila třetí – pozn.) měla lepší seběhy a vedla závod. Já se dostala do čela asi šest překážek před cílem, když jsem trefila oštěp a ona ne. Takhle hezky mi snad ještě nikdy neletěl,“ smála se Martina Pavlíková. Z první výhry v sezoně měla radost. „Doposud jsem v elitě vždy vyhrála jen jeden závod za rok, tak snad to letos neskončilo (smích). Nyní budu pokračovat v zimní přípravě a první letní závod poběžíme 18. dubna v Mnichově,“ prozradila nejbližší plány nejrychlejší žena zimního závodu v Brně.

Vrbenský bojoval o bronz do posledních metrů

Skvělý výkon v dresu Olympia Spartan Training KH předvedl v elitní kategorii mužů Jakub Vrbenský. Doběhl na šestém místě (celkově ze všech 2500 závodníků na 9. místě), a ještě sto metrů před cílem měl na dosah elitní bronz! „Poslední překážkou bylo tahání pytle s pískem na kladce. To mi dělá problémy. Nemám na něj adekvátní tělesnou váhu ani sílu. Proto jsem klesl na šesté místo,“ říkal s lítostí Vrbenský.

Do TOP 10 ho posunul trefený oštěp a další zvládnuté překážky. To je velmi cenný výsledek. „Se šestým místem jsem spokojený. Vím, že to je super výsledek, ale zároveň mě mrzí, že jsem prohrál souboj o bronz,“ sdělil Vrbenský.

Olympia měla zástupce i ve věkových kategoriích. Hned šest z nich skončilo v první desítce a kvalifikovalo se na mistrovství Evropy, které se koná v září v Rakousku. Stříbro vybojovaly Katka Tomanová (35-39 let) a Martina Pohořalá (45-49 let).

Výsledky Olympia Spartan Training KH na Spartan Sprint Brno

ELITE

6. místo - Jakub Vrbenský (32:05)

1. místo - Martina Pavlíková (37:18)

ŽENY 25-29 LET

10. místo - Michaela Francová (48:55)

ŽENY 30-34 LET

5. místo - Martina Kunovjánková (48:04)

ŽENY 35-39 LET

2. místo - Kateřina Tomanová (45:19)

ŽENY 45-49 LET

2. místo - Martina Pohořalá (43:57)

ŽENY 50-54 let

4. místo – Monika Andělová (1:06:15)

MUŽI 50-54 LET

9. místo - Jiří Tremmel (44:46)