Velkou premiéru v mistrovství světa má za sebou semčická rallyová posádka Filip Mareš / Jan Hloušek. I když byla Švédská rally vinou nepříznivého počasí ohrožena, nakonec se alespoň ve zkráceném formátu odjela a Filip Mareš tak mohl ochutnat krásu této severské soutěže. Svoji světovou premiéru zakončil šestým místem v kategorii WRC3.



Ani dva týdny před samotným podnikem nebylo jasné, jestli se Švédská rally vůbec pojede. Pořadatele trápil především nedostatek sněhu a nezvykle vysoké teploty. Kompromisním řešením bylo zkrácení soutěže, která letos místy připomínala spíše finskou šotolinu. Bylo tedy jasné, že i ve zkráceném formátu bude soutěž náročná a sněhu si posádky příliš neužijí. Z pověstných „snow banks“ zůstaly jen prázdné příkopy. „Letošní slabá zima se bohužel hodně dotkla i Švédské rally a tak to s naší premiérou v mistrovství světa bylo dlouho nahnuté. Pořadatelé ale odvedli obrovský kus práce a je potřeba jim za uspořádání soutěže v tak náročných podmínkách poděkovat,“ poznamenal Filip Mareš.



Nejrychlejším seveřanům sice nestačil, ale šesté místo v průběžném hodnocení WRC3 nebylo vůbec špatné: „Před samotným závodem jsme testovali severněji, kde bylo sněhu dostatek. V závodě nás pak čekal mix všeho, od rozblácené šotoliny až po led a sníh, to vše na pneumatikách s hroty. S měnící se přilnavostí se nám v úvodní etapě těžko hledal ten správný rytmus a nebyli jsme úplně spokojení. Při prvním startu na takto těžkém závodě, navíc v těchto podmínkách, jsme jistou ztrátu očekávali. Někteří zkušenější soupeři navíc nebyli příliš vzdálení,“ komentoval páteční etapu Filip Mareš.



Druhá etapa vyzněla pro českou posádku mnohem lépe. I přes vyšší teploty a tající led i sníh, dokázal Filip zrychlit a snížit časovou ztrátu na nejrychlejší seveřany k hranici jedné vteřiny na kilometr. „Výhodou bylo, že se opakovaly páteční vložky a mohli jsme tak porovnávat naše časy s prvním dnem. Přestože se podmínky proti prvním průjezdům změnily, dařilo se nám postupně zrychlovat a dostavily se nejen slibné časy, ale i lepší pocit ze samotné jízdy,“ hodnotil sobotní etapu semčický jezdec.



Harmonogram závěrečné etapy obsahoval dva průjezdy rychlostní zkouškou Likenäs, která se však nakonec odjela pouze jednou. K dalšímu zlepšení tak nebylo mnoho prostoru. Přesto obsadila posádka při své světové premiéře 20. příčku celkově a především šestou pozici v kategorii WRC3.



„Švédsko nás i přes zkrácení harmonogramu naučilo opravdu hodně. Rozpis, jízdní styl i práce s pneumatikami. Prakticky ve všech směrech máme na čem pracovat. Byla to pro nás nejen premiéra v mistrovství světa, ale také první závod v zimních podmínkách a na pneumatikách s hřeby. Zkrátka ohromná zkušenost, za kterou děkujeme celému týmu,“ nechal se v cíli slyšet Mareš.

DALŠÍ ŠKODOVKY



Na startu byla i další řada Fabií. Na start se postavila i devítka posádek ve vozech Škoda Fabia R2, přičemž hned od počátku se do jejich čela zařadila finská dvojice Emil Lindholm – Mikael Korhonen. Ze čtyř pátečních „erzet“ zajela hned třikrát nejrychlejší čas v kategorii WRC3, byť jen s odstupem několika sekund, a dostala se tak do čela kategorie i celé skupiny Rally2. V sobotu se Lindholm pral o sekundy především s dalším Finem Jari Huttunenem s vozem Hyundai i20 Rally2, který se nakonec dostal do těsného vedení o 3,4 sekundy. O vítězi tak rozhodovala jediná nedělní zkouška, power stage Likenäs 2 dlouhá 21,19 km. Bylo to těsné, ale nakonec se Lindholm musel spokojit „jen“ s druhým místem v kategorii. „Pouze pět sekund za vítězem kategorie a druhý nejrychlejší čas v celé skupině Rally2. Jsem šťastný!“ hodnotil výsledek Lindholm.



Svou premiéru s vozem Škoda Fabia R2 evo měl na mistrovství světa také Oliver Solberg, který v kategorii WRC3 startuje s podporou Škoda Motorsport. Ve Švédsku se stabilně držel v první pětce a připsal si dokonce hned i jednu vyhranou rychlostní zkoušku, dva druhé nejrychlejší časy a jeden třetí. Obzvláště si užíval souboj se Švédem Johannem Kristofferssonem ve Volkswagenu Polo GTI Rally2, který je v rallycrossovém mistrovství týmovým kolegou Oliverova otce Pettera Solberga. Zatímco v pátek večer ještě Solberg na Kristofferssona ztrácel necelých šest sekund, po změně nastavení auta se v sobotu dostal před něj, udržel si sekundový náskok a večer zakončil na třetím místě v kategorii.



„První den byl náročný, ale provedli jsme některé změny na autě a v sobotu to pak šlo opravdu skvěle. Fabia R2 evo se mi řídila moc pěkně. Mohli jsme tlačit a zajeli jsme skvělé časy,“ popsal Solberg. Finálová nedělní zkouška však bohužel přinesla pomalý defekt levé zadní pneumatiky, který Solberga stál přibližně dvě minuty času a parádní souboj tak nemohl dovést až do konce. I tak se ale při svém prvním soutěžním nasazení s vozem Škoda předvedl ve velmi dobrém světle, na což se pokusí navázat na dalším evropském podniku – Portugalské rallye.



V kategorii WRC2 se s vozem Fabia R2 evo představil někdejší mistr světa v kategorii WRC 2 z roku 2017 Pontus Tidemand. Z devíti „erzet“ zajel hned pětkrát druhý nejrychlejší čas v kategorii, v cíli byl nakonec třetí, necelých 15 sekund za druhým Christianem Veibym.



Z dalších jezdců s vozy Škoda se prosadil také Fin Eerik Pietarinen (4. místo v kategorii WRC3) nebo loňský juniorský mistr Evropy – Filip Mareš z České republiky (6. místo v kategorii WRC3).