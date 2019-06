Dokonale využil absenci továrního jezdce Škody Jana Kopeckého, který startoval na Italské rallye ve světovém šampionátu a obsadil na ní pěkné desáté místo.

„Je to mé první vítězství a ještě mi to ani všechno nedochází. Jelo se od začátku rychle, nemohli jsme se flákat a jsem rád, že jsme udrželi nervy na uzdě a zvládli to. Pro nás je to fantastický výsledek, po roce a čtvrt závodění s R5. Je to snad dobré znamení, že se můžeme dostat někam dál, a uděláme pro to maximum,“ uvedl Mareš pro autosport.cz.

Sedmadvacetiletý jezdec, jemuž před jihomoravskou rallye patřilo druhé místo v MČR se ztrátou 44 bodů na Kopeckého, se dostal do vedení v závěrečné rychlostní zkoušce první etapy a první místo již neopustil.

Až do posledního měřeného testu ale bojoval o vítězství s Janem Černým, který měl v samotném závěru defekt a potom jej zastavila porucha převodovky. Ještě větší smůlu měl Miroslav Jakeš, jehož vůz se porouchal až po projetí poslední rychlostní zkoušky a následně nedokázal dojet do cíle v časovém limitu.

Místo Jakeše, který původně figuroval na druhém místě, se tak za Mareše posunul Dohnal, jenž na vítěze ztratil přes minutu. Na pomyslné stupně vítězů se dostal i Grzyb, jehož výsledek se ale do MČR nezapočítává. Z pohledu domácího šampionátu skončil třetí Vojtěch Štajf.



„Z výsledku máme velkou radost, především ze zlepšující se tendence našich umístění. Snažili jsme se přizpůsobovat auto zdejším podmínkám a dnes jsme hodně zrychlili. Musím pochválit výkony všech jezdců, kteří byli před námi. Bohužel nedojeli až do cíle z různých důvodů a nám to nakonec spadlo do klína,“ řekl Dohnal, jenž v Hustopečích nakonec zažil mnohem příznivější závod než před rokem, kdy mu zde kompletně shořel vůz.



Až desátý nakonec skončil jeden z hlavních favoritů Václav Pech, který měl v sedmé erzetě defekt a ztráta 2:29 minuty jej vyřadila ze hry o přední umístění.



„Škrtnul jsem ve velké rychlosti o protikatovací zábranu, urazili jsme půlku ráfku a museli to vyměnit na trati. Jednoznačně moje chyba, škoda. Nemůžu říct, že bych byl frustrovaný, prostě nám tenhle závod nevyšel. Ani jedna sekce nebyla bez problémů,“ řekl Pech.

Oblíbenou soutěž mezi jihomoravskými vinicemi provázelo tropické počasí. Vysoké teploty zatěžovaly nejen posádky, ale i techniku. Posádka ACA ŠKODA AUTOKLUB TEAMu začala šestým a pátým časem v úvodních dvou testech. Oba večerní průjezdy ale zajela nejrychleji a v závěru první etapy se tak posunula na průběžnou první příčku. „V prvních průjezdech to ještě nebylo úplně ono, ale teď v noci jsme se do toho opřeli a dva nejrychlejší časy nás správně nakoply. Před startem třetí erzety jsem situaci nechtěně zkomplikoval, když jsem utrhnul lampičku spolujezdce. Obě zkoušky jsem tak četl s čelovkou v ruce a strachem, aby mi rozpis někde nevypadl z rukou,“ podělil se o své zážitky v cíli první etapy Honza Hloušek.

Do extrémního vedra odstartovala také druhá etapa, ve které se naplno rozhořela bitva o první místo mezi Filipem Marešem a Janem Černým, který na vedoucí dvojici ztrácel necelé čtyři vteřiny. Posádka ACA ŠKODA AUTOKLUB TEAMu svůj náskok nepatrně zvyšovala, ale ani devět a půl vteřiny před poslední sekcí nebylo pro Filipa zcela komfortní zónou. „Na každé zkoušce jsme měli nad našimi pronásledovateli mírně navrch. Deset vteřin přesto není mnoho a žádnou chybu si nemůžeme dovolit. Ale jedeme v pohodě a před poslední sekcí si věříme,“ nechal se slyšet Filip v poledním servisu druhé etapy.

Velké finále se rozjelo v závěrečných třech testech a především na poslední, dvaadvacetikilometrové zkoušce. Napětí by se dalo krájet, stejně jako teplota v kokpitech závodních speciálů, která šplhala až k šedesátce. Závěrečnou fotobuňkou prolétli v nejrychlejším čase Filip s Honzou a můžou tak slavit první absolutní vítězství ve své kariéře. „Je to naše první vítězství a ještě nám to ani nedochází. Chtěli bychom poděkovat hlavně celému týmu, všem partnerům, bez kterých by nic z toho nebylo možné. Je to výsledek velkého úsilí mnoha lidí,“ líčil v cíli šťastný vítěz Agrotec Rally Hustopeče a pokračoval: „Pneumatiky Michelin fungovaly i v horkém počasí bezvadně a dopředu nás hnala také neuvěřitelná podpora fanoušků. Tolik jsme jich na žádném závodě snad ještě neměli. Jelo se od začátku rychle, nemohli jsme se flákat a jsem rád, že jsme udrželi nervy na uzdě. Po roce a čtvrt závodění s R5, je to pro nás skvělý výsledek a snad také dobré znamení, že se můžeme posouvat ještě dál.“

Radost v cíli závodu neskrýval ani Eduard Skaba, ředitel společnosti AUTOCENTRÁLA, dealerského zastoupení značky ŠKODA v ostravském kraji: „S každou soutěží roste výkonnost naší posádky. Je úžasné sledovat přístup, nasazení a velkou disciplínu v přípravě Filipa a Honzy před závody. A nedocenitelná je také podpora ze strany dokonale fungujícího týmu Romana Kresty. Děkuji za ACA všem a přeji hodně štěstí do dalších závodů.“

Spokojený může být i Roman Kresta, Filipův mentor a šéf týmu KRESTA RACING, v jehož dílnách se závodní speciál připravuje. „Na Hustopečích se potvrdilo, jak důležitá je komplexní příprava. Věděli jsme, že vzhledem k absenci Honzy Kopeckého máme velkou šanci na dobrý výsledek a pro další vývoj mistrovství to pro nás byl velmi důležitý závod. Celý tým udělal pro Filipův úspěch naprosté maximum a to včetně toho, že jsme nasadili úplně nové auto. Všichni plnili své úkoly perfektně a Filip s Honzou předvedli bezchybný výkon. Vítězství je pro oba velmi důležité pro jejich další vývoj. Náročná práce se nám vyplatila, mám z toho velkou radost stejně jako celý tým.“

Na 15. ročník Agrotec Petronas Rally Hustopeče posádka ACA ŠKODA AUTOKLUB TEAMu určitě nezapomene, ale na dlouhé rozjímání není mnoho času. Už za čtrnáct dní totiž startuje na dalším evropském podniku v Polsku. Dalším závodem MČR bude Rallye Bohemia, od 13. do 14. července.