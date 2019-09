Své mistry pro letošní rok znají golfisté z mladoboleslavského klubu. A to jak v pavouku jamkovky, který běžel od května, tak i ve hře na rány. Ve dvoukolovém turnaji se z vítězství mezi ženami radovala Berenika Navrátilová.

Největší mládežnický klenot šel do turnaje v ženské kategorii z pozice favorita, hned na první jamce, ale Navrátilová zaváhala a zahrála na čtyřparové jamce jedenáct ran. „Úplně nejlepší pocit to nebyl, když už obě soupeřky vedly hned po první jamce o šest ran, ale dohrát jsem to musela, tak jsem se snažila stáhnout každou ránu co se dala,“ komentovala pozdější vítězka. Kromě dalších problémů na patnáctce, ale odehrála kolo v poklidu, připsala si dokonce dvě birdie a první den končila přeci jenom na prvním místě, byť s nejtěsnějším jednobodovým náskokem. Druhý den už byl vcelku bez problémů, i když sama hráčka spokojená nebyla: „Zahrála jsem sice na zlepšení, ale nespadlo mi tam žádné birdie.“

Ve zbytku sezony ji ještě čeká národní finále v Sokolově a výběrové turnaje do reprezentace regionu.

DĚDINA KRALOVAL

Mezi muži se povedl husarský kousek Marku Dědinovi. Ten po finále jamkovky vyhrál i letošní mistrovství na rány. Zažil tak povedenou sezonu: „Asi největší vliv na můj výsledek měla letos sportovní příprava od Martina Heřmánka. Sezonu jsem začal celkem slušnými výsledky a měl jsem ze sebe dobrý pocit. Bohužel jsem měl trošku smůlu na zranění a mistrovství pro mě byla první hra po šestitýdenní pauze.“ Stejně jako klubová mistryně, ani její kolega na trůnu neprožil dobré první kolo: „První den jsem nezačal zrovna nejlépe první jamky jsem celkem pokazil. Naštěstí závěr už byl lepší. Trošku asi hrála roli i nervozita, protože první den jsme v rámci kola odehráli finále na jamky a tam padlo rozhodnutí až na osmnáctce. Jinak jsme se pořád přetahovali o bod.“

Přesto, že byl ve vedení turnaje, s výsledkem plus devět spokojenost nepanovala. „Nechtěl jsem to přehánět, ale přiznávám, že pár balonů jsem po hře ještě šel vypálit,“ nepodcenil přípravu před druhým hracím dnem Dědina. A vyplatilo se, neboť nakonec mohl slavit vítězství o šest bodů před druhým Ondřejem Borským, za nímž zaostal o dalších pět bodů třetí Milan Sameš.

Výsledky mistrovství GCMBv ve hře na rány v roce 2019

Muži: 1. Marek Dědina 156 (81+75), 2. Ondřej Borský 162 (82+80), 3. Milan Sameš 167 (85+82), 4. Martin Šlégl 167 (83+84), 5. Bohuslav Ottomanský 174 (88+86).

Mistr GC MB ve hře na jamky v roce 2019: Marek Dědina.

Ženy: 1. Berenika Navrátilová 164 (87+77), 2. Amy Šléglová 182 (88+94), 3. Henrieta Martinčová 187 (94+93).

Mistryně GCMB ve hře na jamky v roce 2019: Hana Landová.