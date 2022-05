Mezi ženami kralovala jejich krajanka Bekelech Borechaová. Výkonem 2:22:56 si v nepříliš vhodných podmínkách vytvořila osobní maximum. Druhá skončila Purity Changwonyová z Keni a třetí doběhla další etiopská vytrvalkyně Sintayehu Hailemichaelová.

„Už jsem v Praze několikrát startoval. Když to bylo poprvé, tak to nebylo špatné, ale dneska to byl můj den,“ pochvaloval si Kigen, který nastoupil v polovině maratonské a už ho nikdo ze soupeřů neohrozil. Po závodě složil poklonu vodičům. „Patří jim dík za závod, odvedli výbornou práci.“

Borechaová si zlepšila loňský rekord skoro o dvě minuty, a tak byla nadmíru spokojená. „Co na to říct. Takový výsledek jsem nečekala. Jsem šťastná, že to povedlo,“ usmívala se. „Závod byl pro mě těžký i v tom, že se hodně běželo po kostkách, a to moc nemusím. A teplé počasí? Tak to mi moc nevadilo. Při běhání mám teplo ráda.“

Volkswagen Maratonu Praha se ve své klasické podobě, tedy i s tisícovkami amatérských běžců, konal naposledy v roce 2019. Předchozí dva ročníky znemožnila koronavirová pandemie a závodily jen profesionální maratonci. S odstupem za elitními Afričany se odvíjel souboj o domácí maratonské tituly. Na ně podle očekávání dosáhli Jiří Homoláč, který triumfoval potřetí, a premiérově Marcela Joglová.

Mistři republiky děkovali divákům

Homoláč při absenci zraněného obhájce prvenství Víta Pavlišty navázal na triumfy z let 2013 a 2018. V české konkurenci zvítězil v čase 2:18:43, který je o více než čtyři minuty pomalejší oproti osobnímu maximu. Celkově doběhl desátý.

„Zhruba do poloviny, jsem běžel ve skupině, ale pak jsme se rozpadli. Problémy jsem začal mít okolo třicítky. Chytala mě křeč do chodidla. Musel jsem tomu přizpůsobit tempo a došlap, trošku jsem zpomalil a už nešlo pořádně zabrat. V závěr mě slunko úplně vysálo a vzalo mi to vteřiny,“ vykládal Homoláč.

Celkově ale byl spokojený. „Diváci byli fantastičtí. Jak jsme dobíhali do cíle, všichni fandili. Možná tady fakt byla nejlepší atmosféra, jakou jsem zažil. Bylo to úžasné,“ děkoval. „Je to můj nejlepší čas v Praze a vzhledem k podmínkám je to velmi pěkný výsledek.“

Fanoušky chválila i Joglová, která cílem na Staroměstském náměstí proběhla v čase 2:39:23. „Pro mě to bylo moc příjemné, lidi řvali moje jméno. Byli všude a fandili neuvěřitelně. Moc jim za to děkuji. Na Pražský maraton jsem se těšila, a pěkně si to užila.“ usmívala se účastnice OH v Tokiu a dvacátá na MS 2019 v Dauhá.

Trenér byl rád na zkušenost s teplem

„Čas by měl být asi trochu lepší, ale vzhledem k okolnostem jsem spokojená. Chtěla jsem titul a doběhnout, abych mohla uzavřít běžeckou tréninkovou kapitolu,“ líčila rodačka z Klatov. „Závod jsem rozběhla opatrně, nicméně v průběhu jsem začala vadnout. Cítila jsem, že mi chybí kilometry naběhané v intenzitě,” dodala svěřenkyně trenéra Jana Pernici.

„Marcela splnila všechno, co jsme si předsevzali. To znamená vybojovat titul a ve vedru neplýtvat silami,” hodnotil kouč její vystoupení. „Co se týče tepla, tak s výhledem na srpnové mistrovství Evropy v Mnichově, jsem rád za pražskou zkušenost.“