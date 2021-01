Během sezony se potýkal s různými problémy. Kvůli koronaviru byly turnaje a soutěže výrazně omezeny, sám si navíc vybral vrchovatou porci smůly na těch akcích, kterých se zúčastnit mohl. „Tři turnaje jsem nedohrál právě kvůli zraněním, jednou mi zase zrušili let na Island kvůli špatnému počasí,“ líčí talentovaný reprezentant Moldavska, který už od svých osmi let žije v Česku.

Zde také začínal s badmintonem. K němu se kdysi dostal přes svého otce a postupně se propracoval až do elitního benáteckého týmu, se kterým vyhrál českou extraligu. Mimo Benátky trénuje i v dánském Centre of Excellence a při svých pobytech ve Skandinávii také hraje dánskou 2. Divizi za ABC Abenraa.

Na podzim strávil v Dánsku daleko víc času než obvykle. „Většinou tam jsem na dva tři týdny v období mezi turnaji, jen na podzim kvůli zavřeným sportovním soutěžím v ČR jsem zůstal v Dánsku přes 2 měsíce. Myslím si, že mi to pomáhá ve všech směrech, trenéři se opravdu soustředí na údery a vylepšování techniky,“ pochvaluje si tréninkové možnosti v CoE.

Zápasů loni i kvůli zmiňovaným peripetiím odehrál jen několik. Vypíchl listopadové mezinárodní mistrovství v Portugalsku, kde narazil na silného soupeře z Francie. „Proti Bricovi Leverdezovi, který později ovládl celý turnaj, jsem odehrál dobrý zápas. Myslím si, že jsem s ním dokázal až na závěrečné momenty hrát vyrovnaně, na konci byl ale aktivnější a rychlejší,“ vrátil se Savin ke třísetové bitvě se zkušeným čtyřiatřicetiletým Francouzem.

K tomu zvládl ještě dva turnaje na domovské půdě benátecké haly. Letní Benátecký pohár byl podle něj z jeho strany nejlepším turnajem roku. Došel až do čtvrtfinále, kde vypadl s pozdějším vítězem Ondřejem Králem. „V koncovce jsem tam udělal pár nevynucených chyb, které mě nejspíš stály výhru,“ mrzí ho i s odstupem času.

V prosinci se potom zúčastnil za přísným podmínek hrané exhibiční akce Benátky Masters. „Letošní turnaj Benátky Masters byl samozřejmě smutnější, protože byl bez diváků a nebyla úplně ta správná atmosféra, kdy diváci dokážou podpořit, ale jinak se povedl organizačně na výbornou,“ říká nejmladší účastník turnaje, který přitom startoval na všech čtyřech dosavadních ročnících prosincové akce.

Od té doby si Cristian Savin užíval zaslouženého volna a do tréninkového režimu se teprve bude vracet. Hlavní cíl pro rok 2021? Hlavně zůstat zdravý! „Jiné konkrétní cíle zatím nemám, protože nevím, jaké turnaje budou a jaké nebudou. Bude to ještě těžké období, co se turnajů a pravidel pro jejich konání týče, ale doufám, že už to zase brzy začne,“ uzavírá dvacetiletý badmintonista.