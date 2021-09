Také druhý středočeský celek, mladoboleslavské Malibu, zahájí novou sezonu v neděli a také na půdě soupeře, když zajíždí do Plzně.

Také trenér Michal Bílek se musí obejít bez několika hráčů z loňského kádru: „Čtyři hráče jsme uvolnili do týmu divizního nováčka Bohemians Praha. Vesměs šlo o kluky, kteří bydlí v Praze a dali přednost hraní futsalu v domovském městě před náročným dojížděním.“ Kromě jiných šlo o brankářskou jedničku Matěje Rumla nebo jednoho z klíčových plejerů Stanislava Pitlouna. „Do branky jsme z Mělníka přivedli Davida Šteinera, který už v poháru prokázal, že bude skutečnou oporou,“ hlásí Bílek. A pokračuje: „Z hostování se nám vrátil zkušený Honza Kvapil, z boleslavské Jogy přišel David Mašek a novou tváří je mladíček Jakub Velechovský. O dalších posilách ještě intenzivně jednáme.“

Malibu by i tak rádo letos atakovalo horní patra tabulky. „Tradičně mám od hráčů zakázáno vyhlašovat nějaké cíle a tradičně to poruším. Hráči mají za cíl být v první polovině tabulky, já bych chtěl medaili. Na druhou stranu si uvědomuji, že letos to bude hodně těžké, kádr prošel poměrně drastickou obměnou, tak jsme všichni na trní, jak to bude hlavně ze začátku sezony fungovat,“ dodal manažer klubu Jaroslav Bílek.