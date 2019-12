Futsalisté Kladna zřejmě neumí být první. Korunní princ posledních dvou sezon po porážce v Turnově nezvládli ani přímý souboj o první příčku druhé nejvyšší soutěže. Ve své hale podlehli Ústí nad Labem 2:6, přičemž v poločase vedli 2:1.

Klíčovým momentem mohla být velká penalta, již za stavu 2:4 poslal kladenský Šnídl do tyče. Kouč poražených Jiří Veselý ale sportovně uznal, že po vyrovnané úvodní části byli v dalším průběhu Severočeši lepší.

„Hlavně byli efektivní v koncovce, ve které se projevila kvalita jejich individualit,“ uvedl a vedle dalších borců hostů vyzdvihl Brazilce Guilhermeho, autora čistého hattricku.

„V první půli byl nevýrazný, ve druhé však dostal víc prostoru. Byl výborný jeden na jednoho a hlavně v zakončení. Jeho góly byly precizní, vždy udělal to, co chtěl,“ konstatoval trenér Satanů a přes porážku ocenil také svůj tým, který bojoval do posledních vteřin.

„Klukům musím poděkovat. Po utkání na nich bylo vidět velké zklamání, ale prohráli jsme jen bitvu, ne válku.“

Kladno čekají v příštích dvou kolech další těžcí soupeř. V pátek přivítá třetí Jablonec (20.00) a pak jede na hřiště čtvrtého pražského Wizzardu. „Nic nebalíme, ale každé další zaváhání pro nás může být fatální,“ připustil Veselý.

Zatímco před dvěma týdny vyrovnalo boleslavské Malibu v domácím zápase s Libercem na konečných 3:3 dvanáct vteřin před koncem, tentokrát stála štěstěna na opačné straně. Růžovky totiž přišly doma o výhru s Chotěboří deset sekund před koncem zápasu, kdy se hosté trefili při hře bez bránkaře, navíc ještě hodně šťastně, a srovnali tak na konečných 1:1. Přestože zbývalo do konce zápasu jenom deset sekund, měli domácí ještě dvě šance na zlomení zápasu ve svůj prospěch. Z rozehrávky pálil tvrdě Rudzan, jeho dělovku vyrazil brankář na roh, po něm ještě těsně minul šibenici Maňas.

2. LIGA ZÁPAD

11. kolo: Wizards Praha – Jerigo Plzeň 6:3 (2:1), FK Kladno – Rapid Ústí n. L. 2:6 (2:1, za domácí Caizl, Šnídl), Interobal Plzeň B – Dalmach Turnov 8:7 (5:2), Pampuch Liberec – Baník Chomutov 6:13 (2:5), Malibu M. Boleslav – Boca Chotěboř 1:1 (0:0, za domácí Šimáček).