Futsalisté Boleslavi v Praze vyhořeli v koncovce a odvezli si vysokou porážku 0:5. V sobotu pak doma hostí lídra tabulky.

Futsalisté Malibu Mladá Boleslav v 16. kole 2. ligy remizovali s pražskými Bohemians 1905 4:4. | Foto: Miloš Moc

V souboji boleslavského Malibu s pražskými Wizardy padá tradičně málo branek. Zatímco Růžovky se této tradice držely a v Praze nedaly pro jistotu ani jeden gól, domácí skórovali hned pětkrát.

Malibu tak zapsalo po dvou remízách první porážku v roce 2024. Po vydřené remíze 4:4 ve Světlé nad Sázavou a strhujícím dramatu doma s Bohemians Praha (4:4) zajížděli boleslavští futsalisté na palubovku Wizards Praha. V hale na základní škole v Kunraticích se jim ale vůbec nedařilo a z hlavního města si přivezli porážku 0:5.

"Za bezbrankového stavu jsme neproměnili tři tutovky, naopak domácí na druhé straně dali dvě branky v závěru prvního poločasu. V tom druhém už jsme se do jejich pozorné obrany nemohli dostat - ani po zemi, ani vzduchem, ani při power-play,“ řekl po zápase hostující kouč Michal Bílek.

„Proti Malibu jsme předvedli nejlepší výkon v sezóně. Dvě absence, které přistály na "nemoc-listu" v den zápasu znamenaly jednoho áčkového premianta a dalšího co nastoupil za A tým teprve podruhé. Nic nebylo znát. Zápas shrnu těmito hesly: odmakaný, týmový, sebevědomý a soustředěný výkon s nulou vzadu, to vše tam bylo a já jsem na kluky pyšnej,“ dodal domácí lodivod Tomáš Imlauf.

Gólová oslava narození dcery. Kadlec zavelel k výhře nad lídrem černohorské ligy

Malibu tak v novém roce čeká na první druholigovou výhru. Tu by Růžovky rády zapsaly už v sobotu, kdy je ale čeká na domácí palubovce jihočeský lídr tabulky Absolut Černý Dub. "Oba pražští soupeři proti nám předvedli podle svých slov nejlepší výkon sezony. Vůbec nechápeme, co to je za móresy, se takhle proti nám vyšponovat, ale důrázně žádáme Absolut, nechť si to v sobotu odpustí. Přijede k nám sice lídr tabulky, ale doma nic než tři body nebereme,“ hlásí odhodlaně Bílek.

V zádech má také historickou bilanci, kdy hosté v Mladé Boleslavi zatím doposud při žádné z návštěv nebodovali. „Mladoboleslavská hala nám zatím svědčí jen z pohledu toho, že v její těsné blízkosti leží známý řetězec restaurací se žlutým “M” v logu. Jinak, pokud se nepletu, doposud ve vzájemných soubojích dokonale platí “můj dům, můj hrad”, což bychom rádi změnili, ale dobře víme, že nás čeká z několika pohledů velice těžká práce,“ říká před zápasem kouč Absolutu Radim Staněk.

Wizards DDM Praha 10 - Malibu Mladá Boleslav 5:0 (2:0)

Branky: 19. Shkirych (Vácha), 20. Shkirych (Hloušek), 22. Vácha (Selyvonenko), 34. Tomek (Selyvonenko), 36. Shkirych (Selyvonenko). Rozhodčí: O. Černý, L. Nagy. ŽK: 0:0. Diváci: 50.

Malibu: Truksa - Machů, Skalický, Zabilanský, Polanka - Volf, Maňas (37. Husák), Kohout (37. Velechovský), Vaněk.