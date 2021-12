Jihočeský nováček se pyšní skvělou formou a po polovině soutěže drží medailové pozice. Naopak domácí tradiční účastník 2. Futsal ligy se zatím hledá a před zápasem mu patřila devátá příčka. Domácí šli navíc do zápasu se čtyřzápasovou šňůrou proher v řadě.

Už od prvních minut ale bylo jasné, že s ní chtějí rázně skoncovat. Malibu totiž vyhrálo první poločas 3:0. „Koncentrovaný, bojovný a disciplinovaný výkon od první minuty. V poločase jsme zaslouženě vedli 3:0. Soupeř potvrdil svou kvalitu v úvodu druhého poločasu, který jsme trochu zaspali, a začalo drama,“ komentoval zápas domácí kouč Michal Bílek.

Miliardář Dědek chce v Pardubicích supermoderní halu pro patnáct tisíc fanoušků!

Hned z kraje druhé půle hosté snížili na 2:3, dvoubrankový náskok vrátil domácím Psinický po pohledné kombinaci s Machů. Pět minut před koncem ale propálil Truksu svým druhým gólem v zápase Kadlec a přišlo zmiňované drama. To vyvrcholilo v poslední minutě zápasu při hostující hře bez brankáře.

Po souboji jednoho z hostů odpískal rozhodčí Stádník faul na brankáře Malibu Truksu a domácí měli jít kopat desetimetrový kop. Hlavní rozhodčí zápasu však po konzultaci s kolegou faul odvolal a Dub zahrával míč rozhodčího, po němž se udržel v ofenzívě a devatenáct vteřin před koncem Staňkovou zásluhou srovnal.

Domácí se však nesložili zbraně. Po rozehrání byl faulován Vaněk a další desítku po akumulovaném faulu už nikdo neodvolával. Míče se ujal sám Vaněk a po přesně střele mezi brankářovi nohy uvrhl městskou sportovní halu do extáze. „Skvělé utkání plné emocí, které muselo diváky bavit, se nakonec devět vteřin před koncem překlopilo na naši stranu. Pro nás to jsou extrémně důležité tři body do tabulky,“ dodal kouč Bílek.

„Zápas v Boleslavi se nám vůbec nepovedl, utekl nám první poločas, což je náš největší problém poslední zápasy a tentokrát už jsme to nedokázali otočit,“ litoval futsalista Absolutu Viktor Kadlec. „První poločas zaslouženě vedli domácí 3:0, my jsme pořádně nevystřelili, domácí byli důraznější a víc běhali. Druhý poločas byl z naší strany lepší, dokázali jsme vyrovnat, ale po pár nesmyslných rozhodnutích rozhodčího domácí zahrávali dvakrát desítku, kdy z té druhé zvýšili na 5:4. To však nemění nic na tom, že jsme si zápas prohráli prvním poločasem sami.“

Malibu Mladá Boleslav - Absolut Černý Dub 5:4 (3:0)

Branky: 10. Vaněk, 15. Machů (Komma), 15. Šimáček (Vaněk), 26. Psinický (Machů), 40. Vaněk (10m) – 21. Kadlec, 23. Tůma, 36. Kadlec, 40. R. Staněk. Rozhodčí: Kolbaba, Stádník. ŽK: Psinický - Švec, Tůma, Kadlec, Hrachovec. Diváci: 160.

Malibu: Truksa - Maryška, Psinický, Šimáček, Vaněk - Komma (34. Volf), Glöckner, Krčmář, Machů.