Futsalisté Malibu skončili v tabulce 2. Futsal ligy západ na třetí příčce, což je zatím klubové historické maximum.

2. Futsal liga západ: Malibu Mladá Boleslav - Boca Juniors Krupka | Foto: Miloš Moc

Jenom malou kaňkou na jinak povedené sezoně byl poslední druholigový zápas futsalistů boleslavského Malibu v Českých Budějovicích. Stejně jako v loňské sezoně schytaly Růžovky na palubovce Absolutu Černý Dub na závěr sezony debakl. Tentokrát 0:12.

Ani ten ale už nemohl změnit nic na tom, že si na konci své nejúspěšnější sezony, která navíc byla jubilejní dvacátou v historii klubu, pověsili poprvé na krk medaili za umístění v druhé nejvyšší české soutěži. Tedy teprve pověsí – již tuto sobotu na slavnostním Galavečeru futsalu, který se letos koná poprvé v Kutné Hoře, a jež definitivně uzavře skončenou sezonu.

A Malibu si na něm mohlo na krk pověsit dokonce medaile stříbrné. Poslední tým tabulky z Turnova totiž nečekaně porazil druhé Teplice, před něž se mohlo Malibu v případě výhry na jihu Čech dostat. Od tří bodů však byly v pátek Růžovky na hony vzdáleny.

„Bylo to takové naše klasické závěrečné utkání sezony, kdy jsme do Budějovic jeli s jistotou třetího místa a výsledek i výkon tomu bohužel odpovídá. Domácí chtěli víc a po zásluze zvítězili. Mě jenom štve, že to bylo takovým rozdílem,“ řekl po zápasu kouč hostů Michal Bílek.

Ale jedním dechem dodal: „Kluky ale musím pochválit za celou sezonu, je to nejlepší umístění v historii klubu. Musím ale říct, že sezona má dvacet zápasů, ne jenom sedmnáct. Třikrát jsme se na zápase nesešli a podle toho pak vypadalo. Jinak mohlo být to umístění ještě lepší,“ litoval Bílek zápasů v Kadani, Teplicích a Českých Budějovicích, do kterých šlo Malibu ve slepované sestavě.

Celou povedenou sezonu, v níž hráči v tradičních růžových dresech ve své osmé druholigové sezoně v řadě zapsali jedenáct výher, dvě remízy a sedm porážek, vyšperkovali také povedené individuální výkony – Matěj Vaněk se stal nejlepším střelcem celé soutěže, když se ve dvaceti zápasech prosadil sedmadvacetkrát. Jeho spoluhráč Jakub Maryška se stal čtvrtým nejlepším nahrávačem sezony, a to i přes skutečnost, že třetinu sezony nehrál kvůli zranění. Celý tým se pak i přes dvanáctigólový příděl od Absolutu může pyšnit druhou nejlepší defenzivou v druhé lize, když lepší obranu měl pouze mistrovský Baník Chomutova.

Korunu povedené sezoně pak nasadili o den později hráči rezervy a juniorky. Béčko Malibu počtvrté za sebou vyhrálo titul v Okresní futsalové soutěži, juniorka pak vyhrála svou nadstavbovou skupinu.

„Oslavy byly úměrné úspěchům. Většina hráčů zůstávala v pátek přes noc v Českých Budějovicích, slavilo se také v sobotu v boleslavských barech,“ dodal se smíchem kouč Michal Bílek.

Jeho tým teď nečeká tradiční půlroční futsalové volno: „Připravili jsme si pro hráče novinku. V rámci taktické a kondiční přípravy bychom se chtěli nějakou formou zapojit do soutěží v plážovém fotbale. V jaké míře to bude, ale ještě řešíme.“