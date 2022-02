Dobrou formu nabrali po novém roce futsalisté druholigového Malibu. Boleslavským futsalistům nachystal na konec ledna dvě těžké zkoušky, když jim postupně postavil do cesty druhý a pak i první celek druhé nejvyšší české soutěže. Růžovky se ale s výzvou popraly skvěle, když oba aspiranty na postup do první ligy obraly o body.

V obou případech uhrály remízu, v obou případech shodně 4:4. V Kadani, kde hraje domácí zápasy Spartak Perštejn, Malibu záhy po startu zápasu prohrávalo 0:2, Ještě do poločasu ale po dvou gólech Vaňka a jednom kapitána Volfa skóre otočilo. Totéž se ale v polovině druhé půle povedlo domácím a hosté museli dotahovat. Čtyři minuty před koncem ale trefil konečnou dělbu bodů dělovkou z přímého kopu svým třetím gólem v zápase Matěj Vaněk.

„Ve druhém poločase už jsme spíše bránili, domácí měli více ze hry a zaslouženě šli do vedení zase oni. My jsme se ale nevzdali a byli jsme odměněni dalším vyrovnáním ze standardky. V závěru už jsme plichtu ubojovali. Soupeř byl v zápase o trošku lepším týmem, ale my jsme si za nasazení a srdce bod prostě zasloužili,“ řekl po utkání kouč Michal Bílek.

Jeho svěřenci o týden později vyzvali na souboj lídra tabulky. Boca Juniors Krupka se netají postupovými ambicemi, čemuž odpovídá i její kádr, v němž figuruje řada hráčů z Brazílie. Malibu ve strhujícím zápase před početnou diváckou návštěvou sice čtyřikrát prohrávalo, vždy ale dokázalo se soupeřem srovnat krok. „Soupeř byl v zápase opět více na míči, my jsme poctivě bránili a snažili se hrozit z brejků. Ve druhém poločase nám pak ovoce přinesla taktika "Mýto", kdy jsme obranu soupeře zkoušeli přehazovat dlouhými míči do brankoviště,“ hlásil Bílek. A dodal: „Tým opět ukázal bojovné srdce, když jsme v zápase čtyřikrát prohrávali a čtyřikrát jsme dokázali vyrovnat. Bod jsme si za obětavý výkon zasloužili. Byl to v Boleslavi parádní futsalový večer - soupeř hrál výborně, my jsme se snažili držet krok, rozhodčí pískali přesně a diváci v hledišti se skvěle bavili."

Malibu Mladá Boleslav - Boca Juniors Krupka 4:4 (1:2)

Branky: 7. Machů (Volf), 21. Vaněk (pk), 26. Maňas (Truksa), 37. Glöckner (Bělík) - 3. Gustavo (Knor), 20. Gustavo (Taverna), 23. Caio (Taverna), 32. Caio (pk). Rozhodčí: Čurda, Vrtal. ŽK: 0 - Džudža. Diváci: 140.

Malibu: Truksa - Maryška, Maňas, Bělík, Vaněk - Volf, Machů, Velechovský (36. Polanka), Glöckner.