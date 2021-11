Hodně proměnlivou formu mají zatím v letošním ročníku druhé nejvyšší české soutěže futsalisté druholigového Malibu. Po sedmi odehraných kolech mají na svém kontě ve 2. Futsal lize západ na svém kontě tři výhry a čtyři porážky.

Tu poslední připsali v nedělním zápase v Chomutově, kde nestačili na domácí Baník a podlehli mu poměrem 2:6. „S Chomutovem to byl tradičně velmi kvalitní zápas dvou vyrovnaných celků. V neděli vyhrál tým, který víc chtěl. A tentokrát to byli bohužel domácí,“ hodnotil utkání kouč Boleslavanů Michal Bílek, který ale kvůli vyloučení z předchozího zápasu proti Jablonci nad Nisou strávil zápas na tribuně chomutovské haly.

Z ní mohl sledovat špatný vstup do zápasu svých svěřenců, kteří v 6. minutě prohrávali po chybách v obraně 0:2. Ti se ale dokázali ze studené sprchy oklepat a po dvou gólech kapitána Marka Maňase ještě do přestávky vyrovnat na 2:2. „V tu chvíli jsme byli lepším týmem na hřišti. Škoda jenom, že jsme nevyužili nějakou z dalších šancí a nešli jsme do vedení. To by mohlo domácí ještě více znervóznět,“ litoval Bílek.

Druhý poločas už totiž patřil pro změnu domácímu celku. Ten se dostal zkraje druhé dvacetiminutovky do jednobrankového vedení. Hosté se na něj snažili odpovědět, ale byli to oni, kdo ještě dvakrát inkasoval. „Zkusili jsme ještě pětiminutovou hru bez brankáře, ale výsledkem byl pouze jeden inkasovaný gól do prázdné branky. Bodovat jsme si tentokrát za předvedený výkon ve druhém poločase nezasloužili,“ dodal nositel slavného trenérského jména Michal Bílek.

Baník Chomutov – Malibu Mladá Boleslav 6:2 (2:2)

Branky: 5. Gedeon (Dolechek), 6. Jelínek (Gedeon), 23. Kibal (Jelínek), 33. Gedeon (Dolechek), 35. Svoboda (Gedeon) – 9. Maňas (Velechovský), 15. Maňas (Maryška). Rozhodčí: Mollinger, Šmíd. ŽK: Dolechek – Mašek, Komma. Diváci: 61.

Malibu: Šteiner – Maryška, Maňas, Velechovský (21. Mašek), Vaněk (31. Krčmář) – Jirdásek, Kühnel, Komma, Machů.