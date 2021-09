Fungl nová hala v Borkách v Kolíně hostila finálový turnaj středočeské části poháru Svazu futsalu. „Jde o úplně první mistrovský turnaj, který se v této hale koná. Zatím se zde uskutečnilo jenom několik florbalových tréninků,“ hlásil za kolínské pořadatele Michal Škopek. Středočeská komise futsalu letos sáhla k této formě pohárové soutěže, když z obav o možné nedohrání ročníku nahradila jedním turnajem klasického jednozápasového pavouka.

Do turnaje, jehož vítěz si zajistil postup do celostátní fáze poháru, se původně přihlásila šestice mužstev, ale těsně před jeho startem se odhlásil kolínský celek City Chiefs, a tak si to nakonec o vavříny rozdala pětice celků.

Hlavním a jasným favoritem byl prvoligový Olympik Mělník, dalším kurzovým favoritem pak finalista z posledních dvou ročníku Malibu Mladá Boleslav. Jejich soupeř z druhé ligy západ SK Kladno i letos pohárovou soutěž vynechal. Doplnilo je trio celků z divizní soutěže a středočeského přeboru – Sokol Dobřichovice, Tenisáci Benešov a domácí SKP Kolín.

Zatímco favorizovaný Mělník procházel turnajem suverénně, Malibu hned v prvním zápase jenom remizovalo s Benešovem. Klíčovým duelem pak byl pátý zápas turnaje, kdy Malibu drželo polovinu zápasu s Mělníkem krok, dokonce dvakrát trefilo tyčku. Pak ale přeci jenom zvítězila zkušenost Olympiku, který po dvou gólech Kalabise a jednom Josef Gabča vyhrál v poklidu 3:0.

Do hry pak na chvíli ještě vstoupil také domácí Kolín, který šel v zápase proti Mělníku do vedení, a v případě výhry mohl ještě pomýšlet na postup, ale slibně rozehraný zápas nakonec prohrál 1:4. Po vysoké porážce od Mladoboleslavanů pak skončil na konečném čtvrtém místě.

Nejlepším brankářem byl vyhlášen benešovský Michal Franěk, nejlepším hráčem Josef Gabčo z Mělníka a nejvíc branek, konkrétně sedm, vstřelil boleslavský Vítek Vejr.

Konečné pořadí finále STČ poháru futsalu: 1. Olympik Mělník, 2. Malibu Mladá Boleslav, 3. Tenisáci Benešov, 4. SKP Kolín, 5. Sokol Dobřichovice.

Výsledky: Mělník – Benešov 4:0 (Nedostup, Gabčo, Němec, Šmejkal), Benešov – Boleslav 1:1 (Dvořák – Skalický), Dobřichovice – Kolín 1:2 (Halenka – Kopecký, Rosendorf), Benešov – Dobřichovice 2:1 (Průcha, Rozsypal – vlastní), Mělník – Boleslav 3:0 (Kalabis 2, Gabčo), Dobřichovice – Mělník 0:4 (Zdržálek 2, Nedostup, Prejsa), Kolín – Benešov 0:1 (Dvořák), Mělník – Kolín 4:1 (Gabčo, Nedostup, Zdržálek, vlastní – Hejduk), Boleslav – Dobřichovice 4:3 (Vejr 2, Komma, Machů – Rada, Obermajer, Štědronský), Kolín – Boleslav 0:7 (Vejr 3, Machů 2, Maryška, Komma).