Futsalisté boleslavského Malibu vypadli z poháru, když podlehli celku z nejvyšší české soutěže.

Pohár Svazu futsalu: Malibu Mladá Boleslav - FTZS Liberec | Foto: Miloš Moc

Ještě jeden zápas v letošní sezoně čekal na futsalisty druholigového boleslavského Malibu. V regionálním čtvrtfinále nového systému Poháru Svazu futsalu doma přivítali v pondělním večeru prvoligový celek z Liberce.

Proti sedmému celku letošní nejvyšší soutěže Růžovky srdnatě bojovaly především poctivou a obětavou hrou v obraně, nakonec ale favoritovi zápasu podlehly 2:5. „Odehráli s prvoligistou dobré utkání. Samozřejmě to bylo z naší strany spíše o obraně a čekání na brejky. S naším výkonem a průběhem zápasu ale můžeme být i přes vypadnutí spokojeni,“ zhodnotil utkání domácí kouč Michal Bílek.

Hosté byli od začátku podle předpokladů více na míči, měli více šancí, ale loženky nepřicházely a když už, byl na místě domácí brankář Truksa, o jehož služby právě liberecký tým v minulosti také usiloval. Domácí obrana ale v prvním poločase přeci jenom dvakrát povolila a hosté šli do zaslouženého vedení 2:0. „V obraně jsme si počínali skvěle, obě branky padly po našem zkaženém přechodu do protiútoku. Z postupnými útoky soupeře, který využíval i power-play jsme si věděli rady,“ hlásil kouč Bílek.

Ve druhém poločase Malibu přeci jenom začalo vystrkovat růžky a po dvou gólech nováčka v sestavě Františka Klímy byl najednou ve 27. minutě stav srovnaný 2:2. Ten bohužel vydržel ale pouhou minutu, když se ke slovu dvakrát dostal reprezentant Marek Bína a během dvou minut vrátil hostům dvoubrankový náskok. „Škoda, že jsme vyrovnaný stav neudrželi delší dobu, soupeř by pak mohl třeba trošku znervóznět,“ litoval Bílek.

Znérvóznět mohli Liberečané ještě dva a půl minuty před koncem, kdy se pískala po faulu na Matěje Vaňka penalta, střelec zápasu Klíma ale hattrick nezkompletoval, když ze šesti metrů minul Jerasovovu branku. Domácí to ještě zkusili při hře bez brankáře, ale byli to oni, kdo popáté v zápase inkasoval.

„Po měsíční pauze jsme neodehráli špatné utkání. Až na par nedostatků jsme byli stále na míči a snažili se dostávat do obranného bloku domácích. Mrzí mě dvě inkasované branky a nespočet neproměněných šancí, které jsme si vytvořili. I přes to, že soupeř stav dorovnal, hráli jsme svoji hru nadále a znovu odskočili. To je určitě pozitivní,“ dodal ještě kouč hostů Karel Vrabec.

Liberec se tak může těšit na čtvrteční los pohárového semifinále. V něm ale bude mít i přes vypadnutí Malibu Mladoboleslavsko své zastoupení v podobě hráčů Sportingu. Ti po senzačním postupu na penalty v prvním kole přes druholigové Ústí nad Labem proklouzli hladce přes čtvrtfinále. Jejich soupeř TJ Oldřichov z Ústecka totiž k zápasu do Mladé Boleslavi nedokázal poskládat sestavu a k utkání nedorazil.

Sporting se v semifinále utká z jedním z trojice Liberec, Mělník (oba 1. liga), Jokers Česká Lípa (krajský přebor).

Malibu Mladá Boleslav – FTZS Liberec 2:5 (0:2)

Branky: 22. Klíma (Skalický), 27. Klíma – 15. M. Bína (Vik), 15. Žampa, 28. M. Bína (P. Bína), 29. M. Bína (Žampa), 40. Zounek (P. Bína). Rozhodčí: Čurda, Zlatník. ŽK: Maryška – Vyčítal, Zounek, P. Bína. Diváci: 100.

Malibu: Truksa – Maryška, Bělík, Vaněk, Polanka – Machů, Skalický (34. Hurdes), Novák (32. Kurc), Klíma.