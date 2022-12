A dobrou formu si přenesli i do odvet. Ty začaly Růžovky domácím středočeským derby proti Kladnu. V prvním kole se na Kladně radovali hosté z výhry 6:2, doma skóre vylepšili 10:4. Nechali tak vzpomenout na loňský zápas, který Malibu vyhrálo 13:3.

„Malibu vyhrálo zcela zaslouženě, v utkání bylo lepší. My se bohužel nevyvarujeme hrubých chyb, a to nás stojí body,“ shrnul zápas kouč Kladna Jiří Veselý, který se musel při absence brankáře stejně jako vloni postavit do branky. V ní ale vydržel jenom do stavu 2:0, pak se Kladno snažilo domácí hru narušit hrou bez brankáře, a do branky šel zkušený Šnídl.

"Dobře jsme se připravili na oba herní plány Kladna - tedy jak hru ve čtyřech, tak v pěti. Proti čtyřem jsme vysouvali presink, proti pěti jsme poctivě drželi obrannou formaci. Navíc jsme prokázali v obranné fázi dostatečnou trpělivost, v útočné naopak kreativitu a efektivitu. Nenechali jsme se unudit hrou soupeře a po zásluze pobavili naše diváky dvouciferným počtem vstřelených branek,“ hlásil po vyhraném zápase kouč Malibu Michal Bílek.

Domácí tak připsali čtvrtou výhru v řadě a poskočili už na čtvrté místo tabulky. Na třetí Teplice ztrácí dva body, na stříbrnou Chotěboř čtyři. Další body bude moci Malibu připsat už o víkendu, a to hned šest. V sobotu hostí Růžovky rezervu prvoligového Liberce. „V dalším zápase s Liberecme budeme chtít navázat na předchozí čtyři vítězství. Věřím, že to zvládneme, protože v týmu vládne pohoda a dereme se tabulkou nahoru. Liberec v minulém utkání prohrál doma s Turnovem a o motivaci budou mít jistě postaráno, protože se jedná o derby. V prvním vzájemném zápase, který skončil smírně 2:2, obě mužstva sahala po třech bodech a tentokrát to nebude jiné,“ řekl k sobotnímu mači, který začíná v mladoboleslavské sportovní hale ve 20:30 třígólový útočník z minulého zápasu Lukáš Glöckner.

Hektický závěr roku zakončí Malibu předehrávkou posledního kola, když hned v pondělí po třech týdnech znovu vyzve vedoucí Chomutov.

Malibu Mladá Boleslav - FK Kladno 10:4 (3:1)

Branky: 5. Vaněk (Volf), 7. Glöckner (Machů), 17. Glöckner (Volf), 21. Komma (Kopa), 24. Glöckner (Machů), 25. Komma (Glöckner), 30. Maňas, 31. Bělík (Machů), 32. Komma, 40. Maňas - 20. Zieber (Vašák), 16. Kaválek (Zieber), 38. Zieber (Kaválek), 38. Zieber (Brož). Rozhodčí: Vévodová, Černý. ŽK: Machů - Šnídl, Brož. Diváci: 85.

Malibu: Truksa - Machů, Komma, Kopa, Glöckner - Volf (32. Velechovský), Bělík (32. Zabilanský), Šisler (21. Maňas), Vaněk (34. Husák).