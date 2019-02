Turnov - Futsalisté Mladé Boleslavi vyhráli na palubovce nedalekého Dalmachu Turnov.

Futsalisté Malibu na Turnaji mistrů futsalových soutěží | Foto: Lenka Pakandlová

Dalmach Turnov – Malibu Mladá Boleslav 2:6 (1:0)

Lepší vstup si futsalisté Malibu do premiérové sezony přát ani nemohli. Po třech kolech zatím drží své konto bez porážky, navíc se sedmi získanými body jsou na druhé příčce tabulky, o dva body za zatím suverénními Litoměřicemi. „Je to skvělé, ale nesmíme mít hlavy v oblacích. Hráčům neustále připomínám, že musí dál pracovat," upozorňuje trenér Jaroslav Bílek, podle jehož slov se tým stále veze na vlně euforie z loňské postupové sezony.



Naposledy tato vlna spláchla Dalmach Turnov. Malibu vyhrálo pojizerské derby na jeho palubovce poměrem 6:2. V prvním poločase ale nebylo rozhodně lepším týmem. „Trochu jsme se prali s menšími rozměry tamní haly a domácí nám také nic moc nedovolili," komentoval Bílek. Navíc po famózním kousku domácího Hurta, který si přehodil míč přes hlavu a poté skóroval, prohrávali 0:1.



V druhém poločase už to ale bylo jiné Malibu. „Trošku jsme v poločase zamíchali sestavou a rázem se začalo dařit," řekl Bílek. O vyrovnání se postaraly tři letní posily: Karásek vyslal do lajny Korejzu a ten našel před prázdnou brankou Krále. Domácí si po gólu druhého Hurta vzali vedení zpět, pak ale dávali góly už jenom hosté.



Polanka vyrovnal dorážkou Bělíkovi střely, do vedení Malibu poslal Korejza. Hostů tak najednou bylo celé hřiště a domácí nestíhali. Když se trefili Boško a podruhé Král, bylo to už 5:2. Domácí se ještě pokusili o hru bez brankáře, ale byl to boleslavský Bělík, kdo uzavřel konečný účet zápasu.

„Od začátku se týmy dostávaly do šancí zřídka. Po brance jsme už byli aktivnější, měli jsme několik přečíslení, ale bez výsledku. Po našem druhém gólu hosté rychle srovnali a pak už stříleli jen oni. My jsme nebyli schopni dostat se, ani při hře bez gólmana, do šance," litoval hrající kouč Dalmahu Aleš Krejčík.



Branky: 11. D. Hurt, 28. V. Hurt (Kratochvíl) – 23. Král (Korejza), 28. Polanka (Bělík), 30. Korejza (Karásek), 32. Boško (Polanka), 37. Král, 40. Bělík (Maňas). Rozhodčí: Vaněk, Čurda. ŽK: Kratochvíl, D. Hurt – Maňas. Diváci: 180.

Malibu: Tvaroh – R. Kohnhäuser (21. Boško), Bělík, Maňas (21. Král), Polanka – Bernat, Korejza, Volf, Král (10. Karásek).