Futsalisté Malibu prohráli v přípravném utkání s šestým celkem nevjvyšší české soutěže 3:10.

Přípravné utkání: Malibu Mladá Boleslav - Olympik Mělník | Foto: Miloš Moc

Futsalisté boleslavského Malibu sice mají už po sezoně, přesto je ještě jeden zajímavý duel v pondělním večeru čekal. „Oslovil nás prvoligový Mělník s tím, že shání soupeře pro generálku před začínajícím play-off nejvyšší české soutěže. Pro nás je samozřejmě každá konfrontace s elitním futsalem přínosná, proto jsme hráče povolali zpět do zbroje,“ vysvětluje aspekty posezónního zápasu kouč Malibu Michal Bílek.

Souboj šestého celku nejvyšší soutěže se třetím týmem druhé ligy byl půl hodiny vyrovnaným kláním. „Na míči byl samozřejmě více soupeř, my jsme pozorně bránili a snažili jsme se být co nejnebezpečnější směrem dopředu,“ popisuje Bílek. Hosté šli sice třikrát do vedení, na něj ale dokázaly Růžovky vždy bleskově odpovědět srovnáním. Ve všech případech v něm měl prsty nejlepší střelec skončeného ročníku druhé ligy Matěj Vaněk. Ten sám dvě branky dal, na tu třetí přihrál vleže Součkovi.

Kvalitní dojem z půlhodinky vyrovnaného duelu si ale domácí pokazili v závěrečné desetiminutovce. V ní nasypal zkušený prvoligista Růžovkám sedm branek. „Trošku nám došly síly. Navíc jsme měli obrovský problém s bráněním hostující power-play, byť se nám v této činnosti v sezónně dařilo velmi dobře. Pak jsme trošku odpadli i v mentálním nastavení na zápas a soupeř každou naši nedůslednost potrestal,“ okomentoval zbytek zápasu kouč domácích.

I přes konečnou porážku 3:10 byl ale se zápasem spokojený: „Ve třech čtvrtinách zápasu jsme si dokázali, že dokážeme hrát i s týmy z nejvyšší soutěže. Každý takový zápas je pro nás obrovskou odměnou a velkou zkušeností. Konkrétně tento nám ukázal, že je potřeba být fyzicky i psychicky připravený na celých čtyřicet minut.“

Zatímco Malibu čeká zasloužené volno, pro Mělník nejdůležitější část sezony teprve začíná. Ve čtvrtfinále play-off vyzve třetí tým po základní části, kterým je Slavia Praha. Série hraná na tři vítězná utkání odstartuje v úterý 28. března na palubovce Sešívaných. Druhý zápas se v Mělníku hraje o dva dny později, třetí pak na Apríla opět v Edenu. Případný čtvrtý zápas by se pak hrál u soutoku 3. dubna a rozhodující pátý v Praze ve čtvrtek 6.4.

Malibu Mladá Boleslav – Olympik Mělník 3:10 (2:2)

Branky: 7. Vaněk, 17. Vaněk (Truksa), 27. Souček (Vaněk) – 6. M. Sváta (Gabčo), 15. Novotný (Vokoun), 26. Vokoun (M. Sváta), 31. Gabčo (Vokoun), 33. M. Sváta (Novotný), 36. Ježek (Machytka), 37. M. Sváta (10m), 38. Gabčo (M. Sváta), 38. Nečas (Vokoun), 39. Šuba (J. Sváta). Rozhodčí: Trlida, Nejedlo. ŽK: 0 – Machytka, M. Sváta. Diváci: 50.

Malibu: Truksa (29. Stýskal) – Maryška, Hurdes, Velechovský, Vaněk – Volf, Jirdásek, Souček, Machů.

Mělník: Bukhvak (21. Korbelář) – Novotný, J. Sváta, Vokoun, M. Sváta, Gabčo, Šuba, Nečas, Machytka, Lehner, Ježek.