Proto hned z kraje dva těžké zápasy s Malibu. „Pro nás je konfrontace s týmy nejvyšší soutěže velmi příjemným zpestřením přípravy. Můžeme si na vlastní kůži vyzkoušet nejlepší český futsal,“ dodává Pechanec.

Druhý zápas už vyšel. Boleslav doma zdolala liberecké Tygry

První zápas proti Olympiku Mělník mají Růžovky už za sebou. A ostudu v něm rozhodně neudělaly, když svému soupeři podlehly rozdílem jediného gólu a do posledních vteřin bojovali o remízu při závěrečné hře bez brankáře. „Na to, že jsme šli do zápasu po dlouhé pauze a jediném tréninku jsme podle mě odehráli velmi dobré utkání s kvalitním soupeřem. Horším týmem jsme rozhodně nebyli,“ zhodnotil zápas, který skončil výsledkem 4:3 pro hosty, kapitán Malibu Jiří Volf.

Hosté sice drželi více míč, ale na šance byl stav dlouho vyrovnaný. Poté hostům vyšly dvě akce a byl to kanonýr Mělníka Josef Gabčo, kdo byl v obou případech na konci s gólovou koncovkou. Zápas však pro něj ještě před přestávkou skončil. Minutu před koncem obral na hranici faulu Maryška Vokouna, předal míč Machů, který snížil na 1:2. Za protesty pak Gabčo viděl od rozhodčích červenou kartu. Malibu následně nevyužilo gólově dvouminutovou přesilovku.

Ve druhém poločase vrátil hostům dvougólový polštář Novotný, na nějž navázal snížením po povedeném sólu Vaněk. Ve 32. minutě dal ale na 2:4 Vokoun, ale ani to domácí nezlomilo a hnali se za vyrovnáním. Snížení přišlo tři minuty před koncem, když přímý kop uklidil do šibenice Maňas. V závěru pak byla k vidění hra bez brankáře na obou stranách, závěrečný tlak domácích už ale vyrovnání nepřinesl.

„Do zápasu s Malibu jsme šli s tím, že si chceme vyzkoušet nějaké nové věci, což se nám povedlo aspoň v rámci možností. Zkusili jsme si prakticky všechny herní situace. Věřím, že v pátek doladíme detaily a přeneseme si je do ligy,“ dodal k zápasu hostující kapitán a nejlepší hráč zápasu Jiří Vokoun.

Malibu Mladá Boleslav - Olympik Mělník 3:4 (1:2)

Branky: 20. Machů (Maryška), 28. Vaněk (Kvapil), 37. Maňas - 10. Gabčo (Novotný), 16. Gabčo (Vokoun), 23. Novotný (Wilder), 32. Vokoun (Joao). Rozhodčí: Trlida, Nagy. ŽK: Truksa - Sváta. ČK: 20. Gabčo (OM). Diváci: 50.

Malibu: Truksa - Kvapil, Maryška, Vaněk ml. (21. Hurdes), Vaněk - Volf, Maňas, Mašek, Machů.

Olympik: Šanda – Novotný, Vokoun, Gabčo, Šuba, Sváta, Havel, Joao, Wilder.