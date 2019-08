Krajská část futsalového poháru má po roce opět stejného vítěze. Jediný účastník nejvyšší české soutěže v regionu potvrdil roli favorita a zvládl i finálové utkání na půdě druholigového Malibu. To se na rozdíl od obhájců podívalo do finálového souboje po pěti letech. Překvapení se však tentokrát ale nekonalo. Přestože domácí byli favoritovi srdnatým soupeřem z postupu do celostátní fáze poháru se po výhře 5:2 radovali borci Olympiku.

Ta se však nerodila hladce. Hosté sice byli během prvního poločasu častěji v držení míče, na skóre i na šance to ale bylo vyrovnané. Za vyrovnaného stavu se však nakonec do kabin nešlo. Hosty totiž poslal do vedení z desetimetrového kopu Nečas. Před ní z podobné šance neuspěli dva jeho spoluhráči. „Mělník kopal v prvním poločase tři desítky, sám měl pět faulů. Ale paradoxně šlo spíše o slušnější utkání. Vyplývalo to z faktu, že oba celky chtěli hrát aktivně a tlačili se do útoku,“ zhodnotil větší množství faulů domácí kapitán Jiří Volf.

Jeho spoluhráče pak nachytal Mělník v úvodu druhého poločasu v nedbalkách, když šli hosté po deseti vteřinách hry do dvoubrankového trháku. To vybudilo k aktivitě domácí Malibu, které bylo po zbytek zápasu aktivnějším týmem. Hosté pak spoléhali na brejky – z jednoho zvýšil na 3:0 pro Mělník Šuba. Akcie hostů držel dlouho hodně vysoko brankář Rusak. Malibu přesto zápas zdramatizovalo. V polovině druhé půle si domácí pomohli ze standardních situací. Rusaka nejprve „otevřel“ dělovkou po autu Rudovan, o dvě minuty pálil přesně z přímého kopu Maryška a najednou to bylo o gól. Zkušení hosté však dokázali udržet koncentraci a po dalších dvou brejcích si vzali náskok zpět. Malibu to ještě zkusilo v power-play, ale klíč k pevné mělnické obraně už nenašlo. „Škoda laciných gólů a neproměněných šancí. Zápas proti prvoligovému celku byl totiž otevřený a myslím, že jsme favorita hodně potrápili,“ uzavřel kapitán Růžovek Jiří Volf. Na los osmifinále celostátní části futsalového poháru se tak může těšit mělnický Olympik.

Malibu Mladá Boleslav – Olympik Mělník 2:5 (0:1)

Branky: 30. Rudovan (Machů), 32. Maryška – 17. Nečas, 21. Šup, 28. Šuba, 35. Šup (Lehner), 37. Vokoun. Rozhodčí: Kresta, Šmíd. ŽK: 1:1. Diváci: 160.

Malibu: Truksa – Šimáček, Maryška, Pitloun (34. Boško), Maňas – Rudovan, Machů, Kima, Ploc (21. Matouš).

Mělník: Rusak, Šanda – Vokoun, Gabčo, Gombáš, Šuba, Šmejkal, Mažári, Lehner, Nečas.