Počasí i vládní nařízení přejí golfu. V Michalovicích je každý den hřiště plně vytížené.

Golfová sezona - ilustrační foto | Foto: Deník

Mladá Boleslav - Jsou to skoro tři týdny co vláda mezi prvními sportovními aktivitami povolila otevření golfových hřišť. To mladoboleslavské se však pro veřejnost otevřelo až minulý pátek. „Ještě jsme dělali dosev trávy na hřišti, tak bylo potřeba, aby si odpočinulo,“ vysvětluje manažer michalovického resortu Marek Dědina.