„Cíl prologu Dakaru? Nemůžeme říct, že by se nám úplně vyvedl,“ začal shrnutí Martin Macík junior ve videu na sociálních sítích. „Ale pocit byl dobrý,“ uklidnil fanoušky vzápětí. Nakonec z toho bylo osmé místo, nicméně prvotní cíl si splnil. Skončil v první desítce a do hlavního závodu odstartuje nakonec podle svých představ.

Zařazen mezi legendy. Macík doufá, že potrápí Kamazy

„Jelo se dobře, hezky. Probrzdil jsem několik věcí. Vlítli jsme do šutrů s malým tlakem v pneumatikách. To určitě není dobře, takže jsme to museli řešit,“ vysvětloval Macík situaci ohledně prvního problému na Dakaru, který ho potkal. Posléze však kameru otočil na Karla, který byl po prologu v pořádku a už se o něj starali týmoví mechanici.

Dakarská generálka vyšla výborně. Macík ozdobil helmu dcerou

I manko na vedoucího Rusa Nikolajeva nechává zatím Macíka klidného, podle kterého ztratila jeho posádka na průběžného lídra jenom pár vteřin. Jeho týmový kolega Martin Šoltys nabral na devatenácti měřených kilometrech mnohem větší manko a zaostává o šest minut a osmnáct sekund, čímž uzavírá třetí desítku průběžného pořadí.

Pořadí kamionů po etapě 1A na Rallye Dakar 2022

1. Nikolajev 13:01

2. Sotnikov -7

3. Karginov (všichni Rus./Kamaz) -15

8. Macík (ČR/Iveco) -41

30. Šoltys (ČR/Iveco) -6:18