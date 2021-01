Posádka se část závodu dokázala dostat mezi 3 nejrychlejší kamiony. Pak ale přišla proražená pneumatika a jedna odbočka mimo trať. Přesto jsou pilot Martin Macík, navigátor František Tomášek i mechanik David Švanda s úvodním vývojem závodu spokojení. Karel, kamion sestrojený v sedlčanských týmových dílnách, jede i po drsné kamenité trati výborně, snese spoustu ran a bez problémů šplhá po místních skalnatých kopcích. Navigátor František Tomášek už po prvních kilometrech pronikl do tajů nové elektronické navigace. A Martin Macík začíná naplno využívat výhod nové automatické převodovky.

Než se otáčet ve slepé uličce, raději jsme projeli

Do nedělní první etapy Dakaru 2021, startoval kamion týmu Big Shock! Racing z výborné 3. pozice, kterou si pilot Martin Macík, navigátor František Tomášek a palubní mechanik David Švanda zajistili svou bezchybnou jízdou v sobotním prologu. Pro úvodní závodní etapu tak udrželi výhodu startu v 3minutových rozestupech. To byl užitečný benefit na prašné trati pokryté kameny řečišti a skalisky, kde musíte být opatrní, abyste se vyhnuli defektům. Úkol zněl jasně, nebloudit, šetřit Karla a udržet si co nejlepší pozici.

Po nervy drásajícím vývoji závodu, kdy se posádka Martina Macíka část etapy držela na úplné špici, nakonec žluté Iveco dorazilo do cíle jako 5. nejrychlejší kamion. „Byla to pěkně rozbitá etapa. Nasadili jsme tempo hned na začátku. Část etapy jsme otvírali trať. Ale pak jsme prorazili pneumatiku. Výměnu tipuji do 5 minut. Také v jednom z řečišť jsme se vydali do slepé uličky, ale než se otáčet, raději jsme ji projeli a přes obrovské šutry se plazili nahoru po skalách. Přejeli jsme 4 kopce a přes jednu z pist se vrátili zpět na trať. Pár chybiček by se našlo, ale jsme spokojení, nakládali jsme slušně. Je to první etapa, auto funguje skvěle, je neuvěřitelné, kolik ran snese. Celý závod máme ještě před sebou,“ popisuje Martin Macík.

Jízda s navigací na dálkové ovládání

Organizátoři předem upozorňovali, že první etapa Dakaru bude náročná na orientaci. A své sliby dodrželi. Navigátor František Tomášek byl už před startem zvědavý, jak se sžije s novou elektronickou navigací, kterou obdržely prioritní posádky kamionů. K tabletu, který má před sebou v kabině upevněný mu teď vede kabel s ovládáním. Navigátor ho drží v ruce, tlačítky řídí navigaci a udává posádce směr. „Oči, mozek, ruce byly zvyklé dělat věci jinak. Byl jsem naučený na papírový roadbook, kde jsem očima hledal aktuální směr, prstem jsem si držel ten následující a na GPSkách před sebou jsem vyhledával údaje v systémech. Teď mám všechno v jednom tabletu, takže se musím zorientovat v tom, kde právě jsme a co nás teprve čeká. Při tom mačkám oběma rukama 6 tlačítek,“ popisuje Tomášek. A dodává, že všechny obavy, které měl z novinky před startem, jsou pryč: „Jde jen o zvyk. Navigace je čitelná, nijak dramaticky se netřese a v podstatě funguje, jak má.“

V týmu Big Shock! Racing i nadále panuje spokojenost a také velká radost ze všech dnešních českých úspěchů. Přes noc budou mechanici kontrolovat Karla, ale podle prvních zpráv se zdá, že žádných větších úprav nebude třeba. Výměnu vyžadují pouze rozedrané pneumatiky.