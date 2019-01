Arequipa (Peru) /FOTOGALERIE/ - Po páté etapě se dakarská karavana zastavila a závodníci i jejich týmy si odpočinuli během volného dne v Arequipě.

Martin Macík, František Tomášek a Lukáš Kalanka nabírali síly po předchozí 5. etapě, kdy se jim podařilo s neuvěřitelným nasazením opravit ulomené kolo a dostat kamion do cíle. Jan Brabec doplňoval spánkový deficit z první části soutěže.

Odpoledne přišla od pořadatelů dobrá zpráva, že posádka Martina Macíka může pokračovat v hlavní soutěži. Bohužel po pár hodinách pořadatel své rozhodnutí přehodnotil a určil, že žlutá liazka, která doposud zdárně konkurovala kamazům v čele závodu, může do 6. etapy vyjet pouze mimo hlavní soutěž v takzvaném půlmaratonu.

Hned poté, co se Martinovi Macíkovi, za pomoci Františka Tomáška a skvělému výkonu mechanika Lukáše Kalanky podařilo nemožné, na trati po několika hodinách opravit ulomené kolo a dovést Frantu, žlutý kamion Liaz, do cíle bez funkčního předního pohonu a brzdy, začali na něm okamžitě pracovat mechanici týmu Big Shock Racing a skončili až ve 3 hodiny ráno, kdy byl závodní speciál opět jako nový. Bylo třeba také zrevidovat olejové náplně, nástavby, zkontrolovat, jestli není některá ze součástek utržená nebo naprasklá. Kompletním servisem prošla také Maruška, motorka Honzy Brabce. Závodní stroje bylo třeba natankovat a umýt. A ve volném dni se do pořádku snažili dát i jezdci. Každý se chtěl vyspat a zkulturnit, oholit, umýt, ozvat se domů. A také se dát do pořádku fyzicky, Martin léčil dietní chybu, Počuvaj zase naražená žebra, František klíční kosti rozedřené do krve od pásů. Probíhal také živý přenos pro fanoušky nebo focení pro partnery.

Týmový manažer Martin Pabiška celý den řešil s pořadateli, za jakých okolností bude týmová posádka moci pokračovat v závodě. A celou sobotu se čekalo na konečné vyjádření. Po oznámení, že je možné pokračovat v hlavní soutěži, zavládla radostná atmosféra a finální příprava na start. „Bohužel, večer organizátoři své rozhodnutí přehodnotili a povolili posádce vyjet pouze v půlmaratonu, mimo hlavní soutěž,“ potvrdil Martin Macík. To znamená, že Macík s Tomáškem a Kalankou pojedou v oddělené klasifikaci. V neděli budou startovat až po všech automobilech a v dalších dnech se bude jejich startovní pozice odvíjet od jejich pořadí v cíli, nicméně nebude možné startovat dříve než prvních 25 automobilů.

„I přes večerní nemilou změnu je celý tým připraven předvést v druhé části závodu to nejlepší, co v něm je. A naplno dál bojovat v samostatné soutěži,“ řekl Martin Macík.

V dakarském kláni má tým Big Shock Racing také další želízko v ohni, Jana Brabce, který se ve svém druhém Dakaru úspěšně probíjí pořadím a míří k TOP 20 mezi motocyklisty. Momentálně je na 23. pozici, nejlepší z českých jezdců. „Do druhé poloviny závodu se těším, mám spoustu sil, dospal jsem se, Maruška je v cajku. Táta se strýcem na ni během volného dne zapracovali. Mám jistotu v navigaci, jede se mi dobře. I když je to letos občas fakt brutální,“ řekl Jan Brabec, který musel už v neděli odjet s ostatními jezdci do detašovaného bivaku, odkud odstartuje do další etapy.