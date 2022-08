Ve finále druhé ligy Boleslav dokázala pokořit soupeře z Hostivaře poměrem 3:0 na zápasy a mohla tak slavit titul ve třetí nejvyšší soutěži. Díky tomu měla právo o postup do prvoligové soutěže, kterou nakonec Mladoboleslavští využili.

„Vzhledem k našemu vítězství ve druhé Lize jsme se rozhodli využít práva na postup do vyšší soutěže, a od září nás tak čeká nová výzva v podobě účasti ve východní divizi v první lize,“ oznámil klub fanouškům novinku na svém facebookovém profilu. A nastínil zde i své cíle: „Po pěti letech se vracíme do druhé nejvyšší soutěže, ve které se pokusíme hned v prvním roce probojovat do play-off. Několik stávajících hráčů má s touto soutěží bohaté zkušenosti, proto věříme, že během sezóny budeme pravidelně trápit i ty největší favority.“

Boleslav byla zařazena do východní divize, kde jí soupeři budou celky Malenovic, pardubického béčka, Bulldogs Brno, Heřmanova Městce, Poličky a celek Kovo Praha. Západní skupiny pak budou hrát hned týmy z Ústí nad Labem, po jednom pak z Nového Strašecí, Nižboru, Českých Budějovic, Suchdola nad Lužnicí a béčko Plzně.

Z manažerského křesla na led. Za Benátky si zahraje druhou ligu i Stehlík