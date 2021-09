Mistrák se bude hrát také na michalovické golfové osmnáctce. V úterý zde mají dostaveníčko čeští profíci v rámci dalšího kola Czech PGA Tour. Turnaj je navíc otevřen i pro amatéry, a tak bude k vidění zajímavá konfrontace. Do klání je přihlášeno 29 profesionálních hráčů mezi nimiž nechybí jména jako Filip Mrůzek, Šimon Zach nebo Stanislav Matuš. První odpal se rozezní resortem v devět hodin.

Boleslav ve druhém kole vyřadila Vyšehrad výsledkem 3:0. To Opava musela jakožto druholigový tým jít už od prvního kola. V něm rozstřílela divizní Bohumín 9:0, ve druhém kole vyřadila po výhře 5:0 Velké Meziříčí.

Anglický týden čeká i na prvoligové fotbalisty Mladé Boleslavi. Ti budou chtít odčinit sobotní porážku z Liberce. Příležitost budou mít na hřišti druholigové Opavy, kde odehrají zápas třetího kola MOL Cupu. Pro Boleslav je to příležitost odvety za vyřazení z pohárového semifinále před více než čtyřmi roky.

Hokejisté BK Mladá Boleslav se po nedělní výhře v derby s Libercem hned v úterý představí na ledě pražské Sparty. Do hlavního města navíc jedou v roli vedoucího týmu extraligové tabulky, když v pěti odehraných duelech brali deset bodů. Domácí Sparta je až dvanáctá, ale na vině je nižší počet odehraných zápasů. Těch sparťané zatím zvládli o dva méně než většina extraligových celků. Ve třech zápasech Pražané slavili dvě výhry, z toho jednu v prodloužení, a jednou prohráli. Vstřelili třináct branek, ale na druhou stranu jich hned dvanáct inkasovali.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.