"Za vítězství jsem strašně moc rád. Je to první zápas, který jsem v Davis Cupu vyhrál. Doteď jsem neměl přívětivé losy a je o to cennější, že jsem dnes splnil roli favorita a získal pro Česko bod. Hrát Davis Cup pro mě byl vždy sen. Jsem rád, že mi dal kapitán šanci a myslím, že se mi to povedlo splnit na výbornou," řekl ve videorozhovoru s novináři Lehečka.

V Davisově poháru dosud odehrál tři duely ve dvouhře. Proti Nizozemci Robinu Haasemu, Britovi Cameronu Norriemu a Argentinci Sebastianu Báezovi však nastoupil jako outsider a prohrál. Tentokrát se 63. hráč světa dočkal úspěchu.

"Na konci to pro mě bylo hodně emotivní. Je to výhra, kterou jsem si zasloužil. Nechceme ale usnout na vavřínech a chci to dotáhnout do vítězného konce," uvedl Lehečka.

Vedle izraelské trojky se musel vypořádat s bouřlivým prostředím ve Shlomo Group Areně. "Na začátku to vypadalo, že do haly nedorazí ani 80 procent fanoušků. Ke konci ale aréna praskala ve švech. Atmosféra byla bouřlivá a nebylo to nic jednoduchého. Všechny bubny a pokřiky bylo slyšet více. Mezi prvním a druhým servisem se nehrálo příjemně, ale o to cennější tato výhra je," řekl Lehečka.

Ve druhém setu odvrátil za stavu 5:4 tři brejkboly a pěti míčky za sebou dotáhl duel k vítězství. "Celý druhý set jsem bojoval se servisem. Soupeř se na returnu zlepšil a přestal chybovat. Každá výměna byla o dost těžší. V poslední hře se to sešlo. Naštěstí jsem byl schopný to dvěma slušnými výměnami odvrátit, game dohrát a doservírovat," podotkl Lehečka.

Proti Cukiermanovi, jenž nahradil zřejmě zdravotně indisponovanou jedničku Jišaje Oliela, mu pomohly rady týmového spoluhráče Zdeňka Koláře. "Bylo to skládání střípků z videa a poznámek ostatních kluků. Zdenda vysledoval, že jeho (Cukiermanův) servis je sice přesný, ale ne definitivní. Říkal jsem si, že když to budu čekat, měl bych být schopný vrátit míček do hry. Procento mého forhendového returnu bylo vyšší než obvykle," řekl Lehečka. Po utkání šel fandit Tomáši Macháčovi, který zdolal Edana Lešema 6:4, 7:5.

Přestože Lehečka tušil, že ho za první triumf v Davis Cupu čeká zápisné, zatím ho neřešil. Hlavní pro něj je, aby Češi uspěli a zajistili si v příštím roce účast v kvalifikaci o finálový turnaj Davis Cupu. "Myslím, že tam něco bude, ale chceme se teď soustředit na to, abychom to zvládli. Pokud se nám podaří celkově vyhrát, tak ta nálada bude, co se týče zápisného, určitě velká," dodal Lehečka.

