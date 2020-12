„Samozřejmě to bolí, strašně. Byli jsme všichni hrozně zklamaní. Na jednu stranu jsme do finále vůbec nemuseli projít, ale zase když už jsme tam byli a prohráli takhle těsně… Mrzelo nás to vážně hodně,“ líčil své pocity s jednodenním odstupem mladý talent z Kněžmosta.

Prostějov do finále prošel ze skupiny, kde postupně porazil Přerov 6:3 na zápasy a Pardubice dokonce 6:1. Jiří Lehečka se do skupinových duelů zapojil hned třikrát s bilancí dvou výher a jedné porážky.

Prohrál hned v prvním zápase proti Přerovu, po tuhé bitvě nestačil na Lukáše Kleina. První set vyhrál 7:5, druhý ztratil v tiebreaku a rozhodující třetí sadu prohrál 4:6. „Sám za sebe bych řekl, že první dva sety, až do koncovky druhého setu, jsem byl lepším hráčem. Za stavu 5:4 ve druhém setu jsem ale zápas nedopodával, a po tom, co jsem nezvládl tiebreak druhého setu, už mě soupeř přejel. Byl lepší, hrál lepší tenis a zaslouženě vyhrál třetí set,“ vrátil se k těsné řežbě Lehečka.

Dojem ale napravil hned ve čtyřhře, kterou se slovenským parťákem Igorem Zelenayem v pohodě zvládl po setech 6:3 a 6:4. Své skupinové představení pak nadějný mladík v prostějovských barvách završil proti Pardubicím, když přehrál slovenského tenistu Andreje Martina, stoprvního hráče žebříčku ATP.

Po dvou zvládnutých sériích tak prostějovský tým postoupil do extraligového finále. „Myslím, že celkově celý tým odvedl dobrou práci. Jak proti Pardubicím, tak i proti Přerovu jsme podali velice dobré deblové výkony,“ zhodnotil Lehečka výkony Prostějova ve skupině.

Na finále museli vítězové prostějovské skupiny přejíždět do Říčan. Tam se hrála i druhá skupina, kterou ovládla Sparta. Právě s tou se tak Prostějov utkal v souboji o titul.

Jiří Lehečka naskočil jak do dvouhry, tak i do čtyřhry. Nejprve šel za stavu 2:3 z pohledu Prostějova do zápasu s Tomášem Macháčem. V tomto zápase předvedl prostějovský mladík nebývalé vzepětí, za stavu 3:5 v první sadě se rozjel a vyhrál následujících devět gemů v řadě. Zápas tak naprosto otočil, vyhrál 7:5 a 6:1 a srovnal stav série na 3:3.

„Neměl jsem ideální začátek, bylo to trochu nervózní, ale rozehrál jsem se. V koncovce prvního setu a celý druhý set jsem byl lepším hráčem, a podle toho to taky dopadlo. Po tom prvotním útlumu, kdy jsem nehrál dobrý tenis, jsem se snažil trochu nakopnout. Trenér Michal Navrátil mi pomáhal s taktikou, drželi jsme se toho, co jsme chtěli, a pak si to sedlo. Soupeř i vinou zranění, které ho trochu svazovalo, udělal jednu dvě chyby, které mě dostaly zpátky do hry. Pak už jsem byl na vlně a hrál jsem parádní tenis,“ okomentoval svůj velký výkon Lehečka.

Potom ale prostějovské dorostenky podle očekávání prohrály čtyřhru proti zkušenému sparťanskému páru Kužmová, Siniaková. I do deblu tak Lehečka se Zelenayem naskakovali za nepříznivého stavu. „My jsme do toho šli s tím, že chceme zahrát dobrý tenis, pokusíme se srovnat. Předvedli jsme velice slušný výkon, stačilo to na výhru a pak už jsme mohli jít fandit vedle,“ řekl Lehečka o výhře 6:4 a 6:1.

Spolupráci s dvaatřicetiletým Slovákem Zelenayem si vůbec pochvaloval: „V prvním zápase proti Přerovu jsme se tak nějak sehrávali, domlouvali se, co a jak, a proti Spartě už jsme podali velmi dobrý, soustředěný výkon. Jsem rád, že jsem si s ním mohl zahrát, je to velezkušený hráč, je ve světovém žebříčku ve stovce čtyřhry a určitě toho má hodně za sebou.“

Rozhodující devátý duel však zvládli lépe sparťané Rosol s Macháčem, kteří porazili prostějovský debl ve složení Veselý, Poljak. Po výsledku 5:4 na zápasy se tak z titulu po dlouhých dvaceti letech mohla radovat pražská Sparta.

Lehečkovi tak premiéra v extralize zhořkla. „Měl jsem něco hrát minulý rok, ale vinou zranění jsem nemohl nastoupit. Bylo to tedy moje zápasová premiéra. A myslím, že jsem předvedl dobré výkony. Sám za sebe jsem byl spokojený, udělal jsem ve finále dva body ze dvou. Celkově za tým mi ale bylo velice smutno, byla to hodně bolestivá porážka,“ uzavřel své hodnocení mladík z Kněžmosta.

A jaké má plány na nejbližší dny a týdny? „Po dlouhé době si dám odpočinek, budu pár dní úplně bez rakety. Strávím nějaký čas s rodinou a blízkými. Pak se vrhnu do kondiční přípravy a poté i do tenisové přípravy. Uvidíme, jak to bude s turnaji. Turnajový plán vyšel ve čtvrtek, ale nevíme, jak to bude silně a kvalitně obsazené. Podle toho se pak budeme rozhodovat, kam na první turnaj,“ řekl závěrem.