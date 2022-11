Tenista Jiří Lehečka postoupil při premiérové účasti na Turnaji mistrů pro hráče do 21 let do finále. Pátý nasazený český talent porazil v úvodním semifinále v Miláně Švýcara Dominica Strickera 4:1, 4:3, 2:4, 4:1. O titul se v sobotu utká s Brandonem Nakashimou z USA.