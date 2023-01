"Něco takového jsem nečekal," citovala Lehečku agentura Reuters. "Hluboko uvnitř jsme ale s týmem věděli a věřili, že mám na to, abych předváděl dobrý tenis, který mě může vynést na vyšší příčky," doplnil rodák z Mladé Boleslavi.

Jednadvacetiletý tenista si připsal první vítězství nad hráčem z top 10 a v této sezoně třetí nad zástupcem elitní dvacítky. Před Augerem-Aliassimem zdolal ve 3. kole světovou dvanáctku Brita Camerona Norrieho a na United Cupu porazil Němce Alexandera Zvereva (13.).

Lehečka postoupil do čtvrtfinále Australian Open, Krejčíková vypadla

Stal prvním českým čtvrtfinalistou mužské dvouhry na Australian Open po Tomáši Berdychovi. Tomu se podobný počin povedl naposledy v roce 2018. "Dokázali jsme to. Jsme ve čtvrtfinále a věříme, že uděláme další krok dopředu. Uvidíme, jak to půjde. Pokusíme se co nejlépe připravit na to, co nás čeká," uvedl hráč, jenž se po turnaji posune v žebříčku ATP z 71. místa výrazně vpřed.

Zahraniční média vyzdvihla Lehečkovu atletičnost. Tu přisuzovala také rodinným genům. Otec Jiří byl profesionálním plavcem, matka Romana zase provozovala atletiku. Mladému tenistovi pomohla psychicky i účast na loňském Turnaji mistrů pro hráče do 21 let, kde se dostal do finále. Tam nestačil až na Američana Brandona Nakashimu.

"Myslím, že na tom turnaji jsem konečně našel svou ideální hru. Zjistil jsem, co hrát a jak porážet skvělé hráče na velkém stadionu. Poznal jsem tam veškerou pozornost médií a byla to pro mě jakási brána do velkého tenisu. Ukázali nám tam, jak to vypadá, když jste profesionální hráč," podotkl Lehečka.

Uznání se dočkal i od protivníka Augera-Aliassimeho, který ocenil Lehečkovou vyrovnanost během celého zápasu. Český tenista přišel v utkání jen jednou o servis. "V důležitých chvílích zůstává klidný, vyhrává výměny a je schopný si doservírovat zápas. Tohle jsou atributy dobrého hráče. Jsem si jistý, že o něm v budoucnu ještě hodně uslyšíme," řekl dvaadvacetiletý Kanaďan.

Ve čtvrtfinále čeká Lehečku čtvrtý hráč světa Tsitsipas. Rodák z Atén, který po vyřazení Rafaela Nadala a Caspera Ruuda plní roli nejvýše nasazeného hráče na turnaji, se utkal s Lehečkou vloni na turnaji v Rotterdamu. Tehdy zvítězil po třísetovém boji 4:6, 6:4, 6:2.

"Čeká mě odveta. Vím, že si určitě bude pamatovat, jak jsme spolu v Rotterdamu hráli. Tehdy jsem byl v prvním setu lepším hráčem, nicméně mě pak přehrál. Bude vědět, v čem jsou moje silné stránky, a bude také vědět, že ho mohu dostat pod tlak," dodal Lehečka.