Ačkoliv se v souvislosti s letošním Australian Open hovoří nejvíce o (ne)účasti srbského tenisty Novaka Djokoviče, v Melbourne od začátku týdne běží kvalifikace do hlavní soutěže prvního tenisového Grandslamu sezony.

A v ní si fantasticky razí cestu kněžmostský tenista Jiří Lehečka. Aktuálně má za sebou dva úspěšné zápasy a poslední krůček jej dělí od postupu do hlavní fáze australského Grandslamu.

Hráč, který v loňském roce zaznamenal ze všech svých krajanů nejlepší postup na žebříčku ATP, ve kterém aktuálně figuruje na 143. místě, v prvním kole zdolal Američana Michaela Mmoha dvakrát 6:4. Ve druhém kole tříkolové kvalifikace si pak dokázal poradit s domácím Australanem Maxem Purcellem (žebříček 174.) po hodině a 39 minutách ve dvou vyrovnaných tiebreacích. Během zápasu ani jeden z tenistů neztratil svůj servis. První zkrácenou hru vyhrál Lehečka 7:2, ve druhém tiebreaku prohrával už 3:6, ale i ten nakonec dokázal urvat pro sebe.

„Nebylo to vůbec jednoduché. Soupeř byl na domácí půdě dobře připraven, předvedl velice nadstandardní výkon. Cítil se dobře na síti, taky výborně servíroval. Musel jsem ze sebe vymáčknout maximum, abych si držel svůj servis,“ řekl po zápase český tenista v rozhovoru pro web tenisovysvet.cz. Dvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi si zahraje o postup do hlavní soutěže v pátek proti Kazachovi Dmitriji Popkovi (177.).

„Je to velmi zkušený hráč, na challengerové úrovni se pohybuje nějaký ten pátek a grandslamových kvalifikací už taky pár odehrál. Vím, co od něj očekávat. Bude se snažit udržet míč ve výměně a opírat se o dobrý první servis. Tak to bylo i v Petrohradě, kde jsme loni odehráli náš jediný vzájemný zápas,“ dodal Lehečka v rozhovoru pro svazový portál.