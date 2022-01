Skvělý úspěch! Juniorka Hladíková skončila třetí v závodě světového poháru

"Zápas mi ukázal, že s takovým hráčem dokážu normálně hrát a držet krok. Myslím, že ve čtvrtém setu jsem byl po většinu času lepším hráčem na kurtu,“ hodnotil utkání proti 28. hráči světa Lehečka pro web tenisovysvet.cz.

První set vyhrál bulharský soupeř 6:4, když první break přišel až v desáté hře zápasu a Bulhar šanci využil. Druhá sada patřila rodákovi z Mladé Boleslavi v poměru 6:4, klíčem k úspěchu byl brejk v sedmé hře. Ve třetím setu tahal Lehečka od začátku za kratší konec provazu a byla z toho prohra 3:6.

Čtvrtý set byl opět velmi vyrovnaný. „Myslím, že ve čtvrtém setu jsem byl po většinu času lepším hráčem, rozhodoval jsem výměny a vytvářel jsem si více šancí,“ pochvaloval si Lehečka. „On ale ukázal, jak je zkušený. Ví, kdy a co kam zahrát, což bylo dneska rozhodující,“ doplnil v pozápasovém rozhovoru pro svazový web Lehečka.

Ten by si i díky účasti v prvním kole měl polepšit v žebříčku někam ke 130. místu. „Doufám, že se na těchto akcích co nejdřív budu dostávat přímo do hlavní soutěže. Uvidíme, jak to půjde, nechci předbíhat,“ dodal Lehečka.

Grigor Dimitrov (BUL, 28.) – Jiří Lehečka (142.) 6:4, 4:6, 6:3, 7:5