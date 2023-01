Třiadvacetiletá Rybakinová, která vyřadila v osmifinále světovou jedničku Polku Igu Šwiatekovou, vyhrála na turnaji počtvrté bez ztráty setu. Proti nasazené sedmnáctce Ostapenkové nasbírala 11 es a 24 vítězných míčků. Rodačka z Moskvy reprezentující Kazachstán se probojovala do grandslamového semifinále podruhé, na Australian Open vylepšila dosavadní maximum.

Z českých hráčů dnes půjde do akce Jiří Lehečka, který se ve čtvrtfinále utká se světovou čtyřkou Stefanosem Tsitsipasem. Jednadvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi může řeckému soupeři oplatit loňskou porážku z turnaje v Rotterdamu a zároveň si vylepšit dosavadní grandslamové maximum. Z českých hráčů se naposledy mezi čtyři nejlepší v Melbourne probojoval Tomáš Berdych v roce 2015.

Vítěz utkání mezi Lehečkou a Tsitsipasem narazí v semifinále na Rusa Karena Chačanova, kterému ve čtvrtfinále vzdal kvůli bolavému zápěstí Američan Korda, syn bývalého českého reprezentanta Petra Kordy.

