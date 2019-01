MNICHOVO HRADIŠTĚ - V úspěch věřil, ale jistý si nemohl být doslova do posledního šťouchu. Miroslav Kraušner, skvělý český biliárista z Mnichova Hradiště ale v dlouhodobé soutěži Euroliga nakonec kraloval!

Ilustrační foto | Foto: Archiv Miroslava Mišnera

A to se celou soutěž s devíti koly o prvenství přetahoval s reprezentačním kolegou Pavlem Zemanem. Mnichovohradišťský borec ale nakonec vyhrál a postupuje přímo na prestižní soutěž Eurotour v Německu. Od začátku turnaje se Mirek pohyboval maximálně do pátého místa. Bylo to jako na houpačce. V závěru přituhovalo. V šestém kole skončil Kraušner třetí, zatímco Zeman vyhrál a náš borec postoupil na celkovou druhou příčku. Posun nastal v sedmém kole, kdy Zeman skončil pátý a Kraušner třetí a posunul se tak do čela. Jenže se v soutěži počítá šest nejlepších výsledků a Kraušner na tom nebyl dobře. O 13 bodů zatím druhá pozice. Vše rozhodl nečekaný závěr a poslední deváté kolo. Kraušner ho vyhrál a Zeman doslova vybouchl, skončil devátý. A tak se Kraušner mohl poprávu radovat. „Všem, kteří mi věřili, fandili a drželi palce, moc děkuju,“ vzkázal spokojený Kraušner.