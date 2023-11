V úterý 24. října se bude na Karmeli od 17.30 hodin křtít kniha o norském automobilovém závodníkovi, který ve své době proháněl Škodu 130 LR.

John Haugland pokřtí knihu Dana Porazila v úterý na Karmeli | Foto: Archiv

Mladá Boleslav - Už toto úterý dojde k okamžiku, kdy v areálu Vzdělávacího centra Škody Auto Na Karmeli proběhne křest knihy o norském automobilovém jezdci Johnu Hauglandovi.

Půjde nejen o prezentaci česko-anglicky psané knihy, ale i o společenskou událost s programem a řadou zajímavých hostů. Křest byl od prvopočátku plánovaný jako veřejný. „V tuto chvíli mohu potvrdit, že vedle hlavního hrdiny máme příslib účasti také od Moniky Eckardt, Arilda Antonsena, Petera Vegela a rovněž od navigátora pěti mistrů světa slavného Freda Gallaghera. Z Johnnyho kolegů z týmu AZNP svou účast potvrdil Ladislav Křeček, Svatopluk Kvaizar, Jiří Kotek, Oldřich Horsák a Václav Blahna. S dalšími jsme ve spojení a předpokládáme, že výčet zajímavých jmen není konečný,“ prozradil Dan Porazil.

Organizátoři také počítají s tím, že v místě křtu budou vystavena dvě unikátní vozidla. Konkrétně půjde o Škodu 130 LR, se kterou Johnny Haugland absolvoval například Rally Ulster 1987, a Tatru 603 hokejisty Stanislav Hajduška. Také podpis od slavného kapitána hokejové pražské Sparty si fanoušci budou moci odnést domů, protože i jemu v knize patří zajímavá kapitola. S jeho vozem se totiž legendární Nor proháněl pro změnu v Goodwoodu. „Velmi nás těší, že tuto ryze motoristickou akci ozvláštní svým hudebním vystoupením také česko-norská hudební skupina We Are Domi,“ odtajnil podobu prezentace knihy její autor.

Pro fanoušky se dveře mladoboleslavského Vzdělávacího centra Na Karmeli se otevřou v úterý 24.10. v 17 hodin, samotný křest začne o půl hodiny později. Kapacita sálu je přibližně 400 míst a vstup pro diváky bude zdarma. Zájemci si zde budou moci zakoupit nejen novou knihu, ale i modely závodních automobilů od firmy FOX18. Po slavnostním pokřtění publikace bude následovat autogramiáda, kterou by sběratelé podpisových karet, motoristických knih a modelů rozhodně neměli vynechat.