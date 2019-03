V součtu 337 startů se mohlo uskutečnit v neděli 10. března v Královicích u Slaného během třetího parkurového kola Zimního jezdeckého poháru České jezdecké federace 2019. Tři starty před koncem finálového kola hlavní soutěže ovšem vítr dosahující v nárazech téměř síly orkánu však způsobil lokální blackout a část obce včetně celého areálu Královického dvora se ponořila do tmy.



Dodávku elektrického proudu se nepodařilo ani po několika minutách obnovit, a tak se účastníci velké seriálové túry dohodli, že bude soutěž oficiálně ukončena výsledkem ex aequo všech deseti dvojic, jež se probojovaly do finálové části. Rovným dílem se tak rozdělila nejen o dotaci soutěže, ale také o body do pohárového žebříčku. Tři jezdci postupovali do finále se dvěma koňmi, a právě před starty jejich druhých koní došlo k přerušení, resp. předčasnému ukončení závodu. Všech sedm jezdců dle pravidel seriálu tudíž získá maximální počet 20 bodů.

„Nedá se nic dělat, naštěstí jezdci to vzali velmi sportovně. Základní informací je, že výpadek elektřiny je v širokém okolí a naděje na rychlou opravu není. Jelikož je poměrně pokročilá hodina, tak jsme se dohodli, že soutěž předčasně ukončíme. Resumé bylo takové, že jsme navýšili dotaci a nejlepší desítka si rozdělila výhru rovným dílem, stejně jako pohárové body,“ uvedl pořadatel závodů Aleš Suchánek, který byl s účastí na závodech v Královicích velmi spokojen.



„Bez finálové desítky dnes proběhlo 327 startů, což je unikátní číslo. Je to reakce jezdců na pozitivní vývoj letošního Zimního jezdeckého poháru. Budeme tak přemýšlet, jak reagovat na tento velký zájem o účast pro další ročníky. Samozřejmě se nabízí rozdělení závodů do dvou dnů,“ dodal Suchánek.

Nejúspěšnějším jezdcem tohoto královického mítinku se stal Miloslav Příhoda. Ten zcela ovládl malou túru Zimního jezdeckého poháru ČJF se sedmiletou klisnou Quibconou. Následně měl reálnou šanci na úspěch navázat další vítězstvím, když měl jako nejlepší jezdec základního kola velké túry odstartovat jako finišman se stejně starou klisnou Lyrcasou. Na jeho výkon ve finálovém parkuru ovšem již nedošlo.



„Jsem rád, že jsme se kolektivně domluvili, je to takto fér. Kdyby se měla soutěž vyhodnotit podle základního kola, tak by to nebylo vůči všem regulérní. Já jsem si to dnes moc užil, všichni mí tři koně skákali výborně, dva absolvovali hlavní soutěž čistě, jeden s lehkou chybou. Ale na to, že jsou to sedmiletí koně a letos teprve podruhé na závodech, tak skákali moc dobře,“ zhodnotil Miloslav Příhoda. „To, že jsem ve finále nakonec neodstartoval, mě ani tak moc nemrzelo. Já jsem se dnes najezdil dost a už bych se rád docela viděl doma,“ přiznal Příhoda.

Za necelé dva týdny se ovšem do Královic vrátí, aby se zúčastnil finále Zimního jezdeckého poháru ČJF v rámci velkého Jezdeckého festivalu, který se v tomto areálu uskuteční od 22. do 24. března. „Na Jezdecký festival se moc těším, bude to zase něco jiného. Byl jsem asi třikrát na finále festivalu v Lysé a doufám, že přijde stejně lidí, jako tam. Atmosféra při festivalu byla vždy výborná,“ dodal.

Josef MALINOVSKÝ