"Jsem velice spokojen a je to velké zadostiučinění vzhledem k tréninku a energii, které do mého běhání vkládám," řekl Koudelka.

Pouze šestičlenná česká výprava byla nakonec úspěšná, když skončila na 22. místě v konkurenci 43. států. "Byl jsem nejstarším účastníkem finále na 400 metrů, měl jsem to tím pádem také nejtěžší. Za dva roky bych měl být ve vyšší kategorii a to bude nést své výhody. I nadále bych chtěl totiž překonávat světové rekordy v této kategorii hlavně na 800 metrů. Chtěl bych tímto moc poděkovat městu Mladá Boleslav za to, že mi pomáhá se stále držet ve světové špičce a vyhrávat medaile," řekl úspěšný atlet.

Vojtěch Koudelka má transplantovanou ledvinu. Účastní se nejen řady běžeckých závodů v tuzemsku, ale dosahuje i velkých úspěchů v mezinárodní konkurenci na závodech transplantovaných sportovců. Může se pyšnit řadou medailí včetně titulů mistra světa.